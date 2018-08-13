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Итальянская медсестра завещала больнице более полумиллиона евро
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    Итальянская медсестра завещала больнице более полумиллиона евро

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    Итальянская медсестра завещала больнице более полумиллиона евро

    Триест, 13 августа. Медсестра Мария Болонья завещала больнице итальянского города Триест все свое состояние в размере 600 тысяч евро.

    Сообщается, что женщина скончалась в 2017 году в возрасте 95 лет, перед этим потеряв мужа и сына. Оставшись без родственников, Мария решила отдать все свои деньги больнице, в которой она работала всю жизнь.

    Отмечается, что деньги приняли в бюджет учреждения на 2018-2020 годы. На них планируют закупить оборудование для отделения по переливанию крови и для лечения инфекционных заболеваний. Кроме того, в медицинском учреждении построят новый гардероб на 450 шкафчиков и отремонтируют столовую и вход в здание.

    Ранее Газета.ру сообщала, что основатель компании IKEA Ингвар Кампрад в завещании оставил часть своего имущества детям, а остальные средства распорядился направить на реализацию различные проектов в Швеции.

    Автор: Ирина Новикова
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