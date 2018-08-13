Несколько тысяч противников ультраправых собрались около Белого дома

Вашингтон, 13 августа. Несколько тысяч противников ультраправых организаций собрались в воскресенье около Белого дома в Вашингтоне.

Сообщается, что число собравшихся существенно превышает количество представителей правых, митинг которых должен был начаться у Белого дома в 17.30 по местному времени (0.30 по московскому времени).

Отмечается, что протестная акция приурочена к первой годовщине событий в городе Шарлоттсвилль в штате Виргиния, во время которых погиб человек. Кроме того, активисты выступают против действующей администрации Соединенных Штатов и конкретно президента Дональда Трампа.

Ранее в материале Газеты.ру сообщалось, что по решению властей штата Вирджиния 10-12 августа в Шарлотсвилле действует режим чрезвычайного положения, введенный накануне годовщины массовых беспорядков.