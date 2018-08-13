Красноярск ждет резкое похолодание

Красноярск, 13 августа. Резкое похолодание ждет жителей Красноярска уже в понедельник, 13 августа. По данным метеорологов, вечерами в начале наступившей недели теплая погода (до плюс 23 градусов) будет сменяться осенней прохладой.

Самым теплым днем, по прогнозам Гидрометцентра, станет пятница, 17 августа. Однако тепла в темное время суток красноярцам ждать уже не стоит. Наименее холодными будут ночи с 13 на 14 и с 14 на 15 августа (плюс 14-16 градусов), а затем столбик термометра будет опускаться ниже.

Кроме того, солнечная погода сменится дождями и переменной облачностью.