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Лавров встретится с главой МИД Турции в Анкаре
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    Лавров встретится с главой МИД Турции в Анкаре

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    Лавров встретится с главой МИД Турции в Анкаре

    Москва, 13 августа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник отправится с официальным визитом в Турцию, где встретится со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу.

    Сообщается, что встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран пройдет 14 августа в Анкаре. В ходе переговоров состоится обсуждение двустороннего сотрудничества в Сирии и развития торгово-экономических связей между Россией и Турцией.

    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, министры обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе положение дел в Сирии, на Ближнем Востоке, в Закавказье, Центральной Азии, на Украине, а также в Черноморском регионе.

    Ранее Газета.ру сообщала, что министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу перспективы возможного упрощения режима поездок между странами.

    Автор: Ирина Новикова
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