Лавров встретится с главой МИД Турции в Анкаре

Москва, 13 августа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник отправится с официальным визитом в Турцию, где встретится со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Сообщается, что встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран пройдет 14 августа в Анкаре. В ходе переговоров состоится обсуждение двустороннего сотрудничества в Сирии и развития торгово-экономических связей между Россией и Турцией.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, министры обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе положение дел в Сирии, на Ближнем Востоке, в Закавказье, Центральной Азии, на Украине, а также в Черноморском регионе.

Ранее Газета.ру сообщала, что министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу перспективы возможного упрощения режима поездок между странами.