Мищенко рассказал, каким запомнился ему Узденский

Москва, 12 августа. Актер театра «Современник» Анатолий Узденский ушел из жизни в возрасте 66 лет. Коллега артиста Василий Мищенко выразил соболезнования в связи с его смертью и рассказал, каким запомнился ему Узденский.

«Он был тихим, неприметным, таким, не вызывающим к себе особого внимания. Был нормальным, порядочным человеком. Жил тихо, мирно, работал много. Снимался, играл в спектаклях», — сообщил Мищенко «Пятому каналу».

Актер скончался у себя на родине в Новосибирске. Артист театра и кино Валентин Гафт назвал его смерть большой потерей, передает News.ru.

Узденский знаком зрителям по работам в сериалах «Бандитский Петербург», «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей». Как сообщало Федеральное агентство новостей, у артиста были проблемы с сердечно-сосудистой системой, что и могло стать причиной смерти.