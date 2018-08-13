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Мищенко рассказал, каким запомнился ему Узденский
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    Мищенко рассказал, каким запомнился ему Узденский

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    Анатолий Узденский

    Москва, 12 августа. Актер театра «Современник» Анатолий Узденский ушел из жизни в возрасте 66 лет. Коллега артиста Василий Мищенко выразил соболезнования в связи с его смертью и рассказал, каким запомнился ему Узденский.

    «Он был тихим, неприметным, таким, не вызывающим к себе особого внимания. Был нормальным, порядочным человеком. Жил тихо, мирно, работал много. Снимался, играл в спектаклях», — сообщил Мищенко «Пятому каналу».

    Актер скончался у себя на родине в Новосибирске. Артист театра и кино Валентин Гафт назвал его смерть большой потерей, передает News.ru.

    Узденский знаком зрителям по работам в сериалах «Бандитский Петербург», «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей». Как сообщало Федеральное агентство новостей, у артиста были проблемы с сердечно-сосудистой системой, что и могло стать причиной смерти.

    Автор: Катерина Михайлиди
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