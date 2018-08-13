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Общество
Основатель группы «Парк Горького» рассказал о состоянии Носкова после инсульта
Общество
Основатель группы «Парк Горького» рассказал о состоянии Носкова после инсульта
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    Основатель группы «Парк Горького» рассказал о состоянии Носкова после инсульта

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    Основатель группы «Парк Горького» рассказал о состоянии Носкова после инсульта

    Москва, 13 августа. Основатель рок-группы «Парк Горького» Алексей Белов рассказал, что бывший участник коллектива Николай Носков перенес инсульт.

    «Коля сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт», — сказал Белов, попросив всех молиться о здоровье музыканта.

    «Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги», — добавил он.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в марте 2017 года Николай Носков был госпитализирован в тяжелом состоянии в госпиталь «Лапино», где перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. 19 июля информация о присуждении Носкову звания заслуженного артиста России появилась на портале правовой информации.

    Автор: Ирина Новикова
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