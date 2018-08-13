Основатель группы «Парк Горького» рассказал о состоянии Носкова после инсульта

Москва, 13 августа. Основатель рок-группы «Парк Горького» Алексей Белов рассказал, что бывший участник коллектива Николай Носков перенес инсульт.

«Коля сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт», — сказал Белов, попросив всех молиться о здоровье музыканта.

«Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги», — добавил он.

Ранее Газета.ру сообщала, что в марте 2017 года Николай Носков был госпитализирован в тяжелом состоянии в госпиталь «Лапино», где перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. 19 июля информация о присуждении Носкову звания заслуженного артиста России появилась на портале правовой информации.