Появилось видео полета F-35 в «режиме зверя»

Сакраменто, 13 августа. Видеозапись полета истребителя F-35A Lightning II авиации Нидерландов в «режиме зверя» в штате Калифорния Соединенных Штатов Америки появилось в сети Интернет. Автором записи выступил профессиональный фотограф Фрэнк Кребас.

Указывается, что воздушное судно транспортировало четыре управляемые авиабомбы с лазерным наведением GBU-12. Кроме того, истребитель перемещал две ракеты «воздух—воздух» с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9 Sidewinder. Полет был выполнен в районе горного массива Сьерра-Невада.

Ранее Конгресс Соединенных Штатов решил приостановить поставки истребителей F-35 пятого поколения Турции.

Газета.ru пишет, что такое решение послужило реакцией на закупку Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400. Поставки заморожены до оглашения Пентагоном доклада об отношениях США и Турции.