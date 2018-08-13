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Появилось видео полета F-35 в «режиме зверя»
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    Появилось видео полета F-35 в «режиме зверя»

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    Появилось видео полета F-35 в «режиме зверя»

    Сакраменто, 13 августа. Видеозапись полета истребителя F-35A Lightning II авиации Нидерландов в «режиме зверя» в штате Калифорния Соединенных Штатов Америки появилось в сети Интернет. Автором записи выступил профессиональный фотограф Фрэнк Кребас.

    Указывается, что воздушное судно транспортировало четыре управляемые авиабомбы с лазерным наведением GBU-12. Кроме того, истребитель перемещал  две ракеты «воздух—воздух» с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9 Sidewinder. Полет был выполнен в районе горного массива Сьерра-Невада.

    Ранее Конгресс Соединенных Штатов решил приостановить поставки истребителей F-35 пятого поколения Турции.

    Газета.ru пишет, что такое решение послужило реакцией на закупку Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400. Поставки заморожены до оглашения Пентагоном доклада об отношениях США и Турции.

    Автор: Сергей Свазовский
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