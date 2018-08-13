СМИ рассказали, как США готовятся к противостоянию с Россией в Северной Атлантике

Вашингтон, 13 августа. Заявления руководства американского флота могут свидетельствовать о том, что Соединенные Штаты готовятся к противостоянию с Россией в Северной Атлантике.

Эксперты издания National Interest обратили внимание на заявление главнокомандующего Военно-морского флота США адмирала Джона Ричардсона. Сообщается, что адмирал отметил, что за последнее время активность российских подводных лодок в данном регионе достигла пиковых показателей за последние 25 лет.

Адмирал ВМС США, командующий подводного флота НАТО Эндрю Леннон также сообщил, что активность российских подводных лодок вблизи подводных кабелей в Северной Атлантике достигла максимального уровня.

С ними солидарен и вице-адмирал США Чарльз Ричард, 3 августа возглавивший американский подводный флот и призвавший военно-морское силы к бою. Он отметил, что с аналогичным призывом обращался и его предшественник адмирал Джозеф Тофало.

«Приготовиться к бою! Это был приказ адмирала Тофало, и это мой приказ. Только благодаря готовности к бою мы можем предотвратить кровопролитие. Если же этого сделать не удастся, наш народ ждет и требует победы. Мы не подведем!» — цитирует издание заявление Ричарда.

Напомним, что в мае текущего года командование Военно-морских сил США заявило о воссоздании Второго флота, который должен действовать у восточного побережья США и в Северной Атлантике. Перед флотом ставится задача по оказанию противодействия «территориальным притязаниям Москвы» в отношении союзников Соединенных Штатов.

Эксперты полагают, что подобные заявления вполне совпадают с положениями Национальной стратегии обороны на 2018 год, согласно которым для Соединенных Штатов является более приоритетным направлением противостояние с Россией и Китаем, нежели борьба с терроризмом.

Ранее Газета.ру сообщала, что в апреле текущего года российский фрегат «Адмирал Эссен» отследил и взял на сопровождение в Средиземном море американскую «стальную акулу» — атомную подводную лодку типа «Огайо», способную нести ядерное вооружение и более 100 ракет «Томагавк».