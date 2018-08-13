СМИ назвали историческим соглашение стран Каспийского моря

Брюссель, 13 августа. Бельгийская радиостанция Premiere назвала историческим моментом подписание в Казахстане конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Документ подписали лидеры России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.

Издание отмечает, что переговоры по соответствующему международному соглашению велись на протяжении двух десятков лет.

«После 20 лет переговоров достигнуто историческое решение», — комментирует Premiere.

Следует отметить, что в силу подписано накануне Конвенции о правовом статусе Каспийского моря его поверхность останется в обще пользовании стран-участниц договора. Дно и недра водоемы поделены между ними в соответствии с нормами международного права.

Стороны договорились также учитывать экологические факторы при осуществлении деятельности в Каспийском море. О подписании конвенции по статусу Каспия ранее писала Газета.ru.