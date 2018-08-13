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Сирия новости 13 августа 07.00: боевики готовятся атаковать САА на юго-востоке Идлиба; ССА похищают людей в Африне
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    Сирия новости 13 августа 07.00: боевики готовятся атаковать САА на юго-востоке Идлиба; ССА похищают людей в Африне

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    Сирия новости 13 августа 07.00: боевики готовятся атаковать САА на юго-востоке Идлиба; ССА похищают людей в Африне

    Сирия, 13 августа. Боевики готовятся атаковать САА на юго-востоке Идлиба; ССА похищают людей в Африне; США продолжают готовить боевиков SDF на севере Ракки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ожидают наступления «Хайят Тахрир аш-Шам» на юго-востоке Идлиба.

    «Файлак аш-Шам»: стягивает силы на северо-восток Латакии.

    Курды: ведут минометные обстрелы турецких войск в Африне.

    «Сирийская свободная армия»: похищает людей, требуя за них выкуп, в Африне.

    США: продолжают готовить боевиков SDF на севере Ракки.

    Сирия новости 13 августа 07.00: боевики готовятся атаковать САА на юго-востоке Идлиба; ССА похищают людей в Африне

    Провинция Латакия

    Сирия новости 13 августа 07.00: боевики готовятся атаковать САА на юго-востоке Идлиба; ССА похищают людей в Африне

    Боевики радикальных группировок на северо-западе провинции готовятся к ведению боевых действий против сирийских правительственных войск на северо-западе провинции. Как передает Telegram-канал @mrkzemannews25, в поселения Кнедда и Барза-Тахтани прибывает строительная техника боевиков для укрепления их позиций. Кроме этого, сообщается о переброске в этот район сил группировки «Файлак аш-Шам».

    Напомним, джихадисты, действующие в Горной Латакии, регулярно совершают провокационные действия против САА в районе линии соприкосновения сторон. Так, например, на прошлой неделе джихадтисты «Джебель аль-Ислам» пытались выбить подразделения Сирийской арабской армии из Сарафа. Кроме этого, именно с северо-запада Латакии боевики уже несколько раз пытались атаковать авиабазу «Хмеймим» с помощью ударных беспилотников, однако во всех подобных случаях российские системы ПВО своевременно перехватывали дроны джихадистов.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 13 августа 07.00: боевики готовятся атаковать САА на юго-востоке Идлиба; ССА похищают людей в Африне

    Подпольные ячейки «Отрядов народной самообороны» в Африне стали проводить обстрелы объектов турецких войск с использованием минометных орудий, сообщает Telegram-канал @hbncng. В частности, из этого типа вооружения были поражены позиции ВС Турции недалеко от населенного пункта Басельхая. Потери со стороны турецких военнослужащих уточняются.

    Кроме этого, курдские вооруженные формирования продолжают атаки на группировки из состава ССА. По информации источника в Twitter @watanisy, непродолжительная перестрелка YPG с протурецкими боевиками прошла в восточной части города Джендарис.

    Как сообщает Telegram-канал @Syrianow10, боевики группировки «Лива аль-Хамза» похитили шесть гражданских в Бордж-Хайдаре и потребовали выкуп в размере тысячи долларов за каждого.

    Напомним, территория бывшего курдского кантона Африн перешла под контроль ВС Турции и протурецких формирований после завершения операции «Оливковая ветвь» в марте этого года. Поводом к ее проведению стало провокационное намерение США создать на базе курдских вооруженных формирований так называемые силы безопасности границы, что Анкарой было воспринято как угроза безопасности своей страны.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 13 августа 07.00: боевики готовятся атаковать САА на юго-востоке Идлиба; ССА похищают людей в Африне

    По сообщениям оппозиционных медиаактивистов в Telegram (@nors2017), главари «Хайят Тахрир аш-Шам» стягивают подкрепления на юго-восток провинции Идлиб. Так, дополнительные отряды боевиков прибыли в населенные пункты Маар-Шмарин, Джарджаназ и Тамана. Отмечается, что подобная передислокация сил джихадистов может быть связана с подготовкой «Хайят Тахрир аш-Шам» к наступлению на позиции правительственных войск на участке между Абу-Дали и Абу-Духуром.

    Напомним, в последнее время отмечается существенный рост числа нарушений со стороны группировок, действующих на территории зоны деэскалции «Идлиб». Под провокационные обстрелы джихадистов попадают как позиции сирийских правительственных войск, так и жилые кварталы в прифронтовых населенных пунктах. Кроме этого, на территории всей зоны деэскалации «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» проводят масштабную кампанию по аресту сторонников примирения с официальным Дамаском. По мнению экспертов, радикальные исламисты готовятся начать крупномасштабное наступление на позиции САА в самое ближайшее время.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 13 августа 07.00: боевики готовятся атаковать САА на юго-востоке Идлиба; ССА похищают людей в Африне

    Несмотря на то, что, по заявлениям представителей «Демократических сил Сирии», боевики «Исламского государства»1 остаются исключительно на территории небольшого анклава на восточном берегу Евфрата, Соединенные Штаты Америки продолжают готовить новобранцев SDF. По информации источника в Twitter (@24Raqqa), на севере провинции Ракка в лагере недалеко от Телль-эс-Самена американские инструкторы проводят тренировки новой партии боевиков «Демократических сил Сирии».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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