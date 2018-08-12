Сирия: российские военные уничтожили два беспилотника в районе авиабазы «Хмеймим»

Дамаск, 12 августа. Российские военнослужащие уничтожили два беспилотных летательных аппарата террористов, приближавшихся к авиабазе «Хмеймим» в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

Он уточнил, что беспилотники были запущены из зоны деэскалации в Идлибе, которую удерживают незаконные вооруженные формирования.

«За прошедшие сутки средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим было обнаружено два БПЛА, запущенных в направлении авиабазы с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиями​​​. Штатными зенитными огневыми средствами воздушные цели были уничтожены на безопасном удалении от авиабазы», — сказал Цыганков.

Ранее в Центре примирения РФ указали на увеличение интенсивности обстрелов боевиками в провинции Идлиб.