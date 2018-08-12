Захарова напомнила Западу о преступлениях при бомбардировках Югославии

Белград, 12 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Запад ответить за бомбардировки Югославии силами НАТО. Соответствующее заявление дипломат сделала в ходе своего визита в Сербию.

Захарова отметила, что западные страны до сих пор не понесли ответственность за свои действия в Югославии в 1999 году. Она напомнила, что силы Североатлантического альянса тогда применяли обедненный уран. Однако никаких компенсаций за военные преступления сербы так и не получили.

«Солдаты НАТО, которые находились в Сербии в момент проведения операции, такие иски давно уже подали, и в некоторых странах уже получают компенсации. Вы представляете, какой это абсурд? Агрессор получает компенсацию, а жертва компенсацию не получает», — цитирует Газета.ru.

Захарова отметила, что Россия готова оказать Белграду помощь в оценке последствий воздействия обедненного урана, передает газета «Известия».