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Общество
«Имейте совесть»: Запашный пристыдил Вайкуле за слова о Крыме
Общество
«Имейте совесть»: Запашный пристыдил Вайкуле за слова о Крыме
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    «Имейте совесть»: Запашный пристыдил Вайкуле за слова о Крыме

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    «Имейте совесть»: Запашный пристыдил Вайкуле за слова о Крыме

    Москва, 12 августа. Дрессировщик Эдгард Запашный подверг критике слова певицы Лаймы Вайкуле о Крыме и Советском Союзе, сказанные ею накануне концерта в Одессе.

    Исполнительница заявила, что ни за какие гонорары не будет выступать в Крыму, поскольку европейцам это запрещено. Кроме того, Вайкуле призналась, что рада распаду Советского Союза. 

    Распашный подчеркнул, что без СССР Вайкуле не пела бы на русском языке, который ее «кормил и поил». Дрессировщик отметил, что Вайкуле так и не создала узнаваемой песни на латышском языке.

    Запашный призвал Вайкуле «иметь совесть» и признать, что полуостров стал частью России. Или же иметь мужество отказаться от поездок по стране.

    «Крым — это территория России, и имейте совесть это признать либо наберитесь мужества не посещать с концертами Россию вообще, если ваши взгляды расходятся с нашими!!!,  — цитирует Запашного газета «Известия».

    Ранее директор Лаймы Вайкуле заявил, что слова артистки «раздули и перекрутили». Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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