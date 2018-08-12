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Сирия: число погибших при взрыве на оружейном складе в Идлибе выросло до 50
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    Сирия: число погибших при взрыве на оружейном складе в Идлибе выросло до 50

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    Сирия: число погибших при взрыве на оружейном складе в Идлибе выросло до 50

    Дамаск, 12 августа. Число погибших при взрыве в деревне Сармада провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики выросло до 50. 

    Ранее было известно о 36 погибших и 40 пострадавших.

    По имеющимся данным, взрыв прогремел на складе торговца оружием Абу Язина аль-Хомси, располагавшегося в жилом доме. В результате здание полностью обрушилось. Причина инцидента к настоящему моменту не установлена.

    «Число жертв взрыва на складе с оружием в Сармаде увеличилось до 50, около 40 человек доставлены в различные больницы», — передает РИА Новости со ссылкой на источники в оппозиции.

    По информации военных источников, большинство жителей разрушенного дома являлись членами вооруженной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», а также членами их семей. Террористы группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) заявили, что за инцидентом может стоять группировка «Джебхат Тахрир Сурия», которая стремится к контролю над Идлибом.

    Ранее стало известно о взрыве на рынке в городе Эс-Сувейда Сирийской Арабской Республики. Тогда погибли 38 человек. Еще 30 получили ранения различной степени тяжести.

    Сообщалось также, что в провинции Идлиб усилились обстрелы боевиков запрещенного в России формирования «Джебхат ан-Нусры».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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