Сирия: число погибших при взрыве на оружейном складе в Идлибе выросло до 50

Дамаск, 12 августа. Число погибших при взрыве в деревне Сармада провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики выросло до 50.

Ранее было известно о 36 погибших и 40 пострадавших.

По имеющимся данным, взрыв прогремел на складе торговца оружием Абу Язина аль-Хомси, располагавшегося в жилом доме. В результате здание полностью обрушилось. Причина инцидента к настоящему моменту не установлена.

«Число жертв взрыва на складе с оружием в Сармаде увеличилось до 50, около 40 человек доставлены в различные больницы», — передает РИА Новости со ссылкой на источники в оппозиции.

По информации военных источников, большинство жителей разрушенного дома являлись членами вооруженной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», а также членами их семей. Террористы группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) заявили, что за инцидентом может стоять группировка «Джебхат Тахрир Сурия», которая стремится к контролю над Идлибом.

Ранее стало известно о взрыве на рынке в городе Эс-Сувейда Сирийской Арабской Республики. Тогда погибли 38 человек. Еще 30 получили ранения различной степени тяжести.

Сообщалось также, что в провинции Идлиб усилились обстрелы боевиков запрещенного в России формирования «Джебхат ан-Нусры».

1 Организация запрещена на территории РФ.