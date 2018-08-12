Россияне назвали главную роль, по которой они запомнили Узденского

Москва, 12 августа. Причиной смерти известного актера театра и кино Анатолия Узденского стало заболевание сердечно-сосудистой системы. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник в театре «Современник», где Узденский выступал последние 11 лет.

Российские интернет-пользователи, провожая актера, вспомнили самые известные его роли. Оказалось, что большинству россиян артист запомнился благодаря роли Апостола в сериале «Ментовские войны». Именно ее чаще всего называют в соцсетях, когда речь заходит об Узденском.

«Он отлично сыграл Апостола в «Ментовских войнах», — пишет пользователь с ником Abu Abuev. «Ментовские войны». Авторитет», — напоминает Дмитрий Снетков «Земля пухом. В театре его работ не видел, только в кино. Апостол», — отмечает Anrico.

Ряд пользователей отмечает, что Узденский стал не первым актером, который умер на этой неделе. Буквально на днях скончалась известная актриса Тамара Дегтярева, а также актер и худрук театра «Практика» Дмитрий Брусникин.

«Что ни день, то смерть актера», — пишет KiraVort.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, в воскресенье в возрасте 66 лет скончался актер театра «Современник» Анатолий Узденский. Смерть настигла артиста в родном Новосибирске, куда уехал на время отпуска. Узденский играл в сериалах «Однажды в Ростове», «Кровавая барыня», «Ментовские войны», «София» и «Воронины».