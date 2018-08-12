Россия победила в первом чемпионате Европы по летним видам спорта

Москва, 12 августа. Сборная России заняла первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по летним видам спорта.

В копилке россиян оказалось 66 медалей: 31 золотая, 19 серебряных и 16 бронзовых. На втором месте расположилась Великобритания, которая суммарно собрала больше медалей, однако по количеству наград за первое место сильно уступила России.

Британские спортсмены завоевали 71 медаль, из которых 24 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовых. Почетное третье место заняла сборная Италии, которая смогла выиграть 58 медалей: 14 золотых, 16 серебряных и 28 бронзовых.

Аутсайдерами чемпионата оказались Армения, Финляндия и Эстония. Все три страны завоевали по одной бронзовой медали. Напомним, что первый чемпионат по летним видам спорта начался 2 августа. Соревнования проводились в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Главной наградой турнира стал кубок European Championship Trophy.