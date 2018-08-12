«Мы не поддаемся шантажу»: Эрдоган заявил, что США не поставят Турцию на колени

Анкара, 12 августа. Власти США не смогут поставить Турцию на колени, заявил в воскресенье президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Соединенные Штаты пытаются командовать Турцией, находясь от нее на расстоянии 10 тыс. км, «натравливать» на страну рейтинговые агентства и использовать валютное оружие. Однако, уверяет Эрдоган, всего этого недостаточно, чтобы подчинить себе волю турецкого народа.

«Никто, кроме самого Аллаха, этот народ на колени не поставит. Если бы они читали нашу историю, то знали бы, что мы никогда не поддаемся шантажу и угрозам. Пусть наши граждане будут спокойны. Мы справимся с атакой с помощью валютного курса», — отметил турецкий лидер, выступая в эфире национального телевидения.

Он также пригрозил турецким компаниям жесткими мерами, если они начнут в панике скупать валюту в ущерб турецкой лире.

Ранее Эрдоган заявлял, что Анкара примет меры против США в ответ на повышение пошлин на сталь и алюминий. Кроме того, он заявил, что Анкара не будет сотрудничать со страной, которая поддерживает террористические организации.