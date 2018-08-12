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Рогозин встретится с главой NASA в октябре на «Баконуре»
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    Рогозин встретится с главой NASA в октябре на «Баконуре»

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    Рогозин встретится с главой NASA в октябре на «Баконуре»

    Москва, 12 августа. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин планирует встретиться с директором NASA Джимом Брайденстайном. Встреча состоится в октябре во время во время запуска транспортного корабля «Союз МС-10» с космодрома «Байконур».

    «Встреча Дмитрия Рогозина и Джима Бранденстайна должна состояться в октябре 2018 года на Байконуре», — заявил официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

    Напомним, что в июне Рогозин провел переговоры с заместителем  администратора NASA Уильямом Герстенмайером. Стороны согласились с тем, что сотрудничество в области космоса должно стать основой для восстановления отношений между США и Россией, а также с тем, что в совместном освоении космического пространства не должно быть никаких политических преград.

    Рогозин в свою очередь отметил важную роль Международной космической станции в проведении космических исследований. Кроме того, он заявил, что заинтересован американским опытом сотрудничества с частным бизнесом в космической сфере.

    Автор: Антон Соколов
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