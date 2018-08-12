Сирия, 12 августа. Турки и боевики ССА** сравняли с землей кладбище в центре Африна. Армия САР готовится начать операцию по зачистке Аль-Латаминского выступа от продолжающих обстрелы и атаки террористов. Первая леди Сирии Асма Асад встретилась с родственниками солдат САА в Дамаске, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: возводят земляные насыпи в районах оккупированных прифронтовых городов Калаат Аль-Мадик и Мурек на севере Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): вместе с турецкими военнослужащими сравняли с землей кладбище в центре Африна.

Курды: проводят военные учения под присмотром американских инструкторов за Евфратом к востоку от Дейр-эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): и другие исламистские группировки рискуют вскоре потерять контроль над Аль-Латаминским выступом по итогам готовящегося наступления войск САР.

Провинция Дамаск

Асма Асад, супруга законного президента Сирии Башара Асада, встретилась с родственниками военнослужащих Сирийской арабской армии (САА), которые в настоящий момент находятся на фронте. Данное мероприятие прошло в Дамаске, сообщает в Twitter (@sayed_ridha) военный источник. Близкие рассказали об успехах своих сыновей, мужей и братьев в борьбе с террористическими группировками в различных районах арабской республики. Кроме того, им была оказана материальная помощь, дети получили подарки. Напомним, недавно стало известно, что первая леди САР начала курс лечения после того, как у нее был диагностирован рак груди.

Провинция Алеппо

Турецкие военнослужащие и их союзники — боевики Сирийской свободной армии (ССА) — при помощи бульдозеров сравняли с землей кладбище, расположенное недалеко от центра города Африн. Соответствующее видео разместили на своем канале в сети Twitter (@afrinactivists) местные активисты. Анкара и подконтрольные ей отряды сирийских боевиков заняли данный населенный пункт и весь одноименный кантон в северо-западной части провинции Алеппо в марте текущего года. С тех пор из этого района неоднократно поступали сообщения о мародерстве, случаях насилия и других противоправных действиях новых оккупантов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF)**** ведут в военные учения в пустынной местности к востоку от Дейр-эз-Зора на противоположном берегу реки Евфрат. По информации, размещенной на официальной странице сил специальных операций США, действующих в Сирии и Ираке, курды в присутствии американских военных инструкторов отрабатывают ряд упражнений, в частности стрельбу по живой цели. Отмечается, что данные учения проводятся в рамках повышения квалификации бойцов SDF для продолжения борьбы с «Исламским государством»1 на территориях за Евфратом. Несмотря на продолжающуюся совместную кампанию, боевики ИГИЛ1 все еще сохраняют присутствие почти во всех районах самопровозглашенного Сирийского Курдистана.

Провинция Даръа

Кабинет министров легитимного правительства САР утвердил план реабилитации освобожденных районов провинций Даръа и Эль-Кунейтра, сообщает сирийское информагентство SANA News. Отмечается, что он состоит из двух подуровней — из срочного и стратегического. К реализации данного плана решено приступить немедленно. Он включает в себя восстановление работы коммунальных служб, повсеместное восстановление подачи электричества и воды, ремонт школ, медицинских учреждений, полицейских участков и предприятий по производству хлеба. Все это организовано в соответствии с конкретным временным графиком.

Провинция Идлиб

По уточненным данным, в результате недавнего взрыва в городе Сармада на севере Идлиба погибли в сумме 39 человек, в том числе 12 детей, передает портал Al Masdar News. Еще порядка 45 людей получили ранения. 13 человек были непосредственно спасены из-под обломков здания почти сразу после взрыва на оружейном складе. По сведениям канала Halab Today TV, в обрушившемся доме жили в основном боевики исламистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой», и их семьи, вывезенные в провинцию Идлиб из района Ар-Растана. Ранее турецкий источник также отмечал, что уничтоженный взрывом склад принадлежал торговцу контрабандным оружием, который зачастую сотрудничал с местными джихадистами.

Провинция Хама

По неподтвержденным официально данным военного источник Al-Masdar News, если провокации боевиков продолжатся, сирийская армия намерена войти в Южный Идлиб с территории Аль-Латаминского выступа на севере Хамы. Отмечается, что в рамках планируемой операции сирийские военные рассчитывают зачистить данный район на границе провинций, откуда регулярно ведутся обстрелы террористов «Тахрир аш-Шам» и других группировок, и дойти до города Маарет ан-Нуман. Местный информационный Twitter-ресурс (@HamahNow) передает, что войска САР в настоящее время уже приступили к возведению земляных насыпей в районах оккупированных прифронтовых населенных пунктов Калаат Аль-Мадик и Мурек, расположенных к северо-западу и к северо-востоку от Хамы соответственно. Напомним, что на этой неделе кроме провокационных обстрелов боевики начали проводить аресты сторонников примирения с Дамаском на всей территории «Большого Идлиба».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)