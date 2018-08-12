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Новости Сирии
Сирия новости 12 августа 22.30: турки и ССА уничтожили кладбище в Африне, САА зачистит район Аль-Латамины
Общество
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    Сирия новости 12 августа 22.30: турки и ССА уничтожили кладбище в Африне, САА зачистит район Аль-Латамины

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    Турецкие военные и боевики ССА в Африне

    Сирия, 12 августа. Турки и боевики ССА** сравняли с землей кладбище в центре Африна. Армия САР готовится начать операцию по зачистке Аль-Латаминского выступа от продолжающих обстрелы и атаки террористов. Первая леди Сирии Асма Асад встретилась с родственниками солдат САА в Дамаске, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: возводят земляные насыпи в районах оккупированных прифронтовых городов Калаат Аль-Мадик и Мурек на севере Хамы.

    Сирийская свободная армия (ССА): вместе с турецкими военнослужащими сравняли с землей кладбище в центре Африна.

    Курды: проводят военные учения под присмотром американских инструкторов за Евфратом к востоку от Дейр-эз-Зора.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): и другие исламистские группировки рискуют вскоре потерять контроль над Аль-Латаминским выступом по итогам готовящегося наступления войск САР.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Асма Асад, супруга законного президента Сирии Башара Асада, встретилась с родственниками военнослужащих Сирийской арабской армии (САА), которые в настоящий момент находятся на фронте. Данное мероприятие прошло в Дамаске, сообщает в Twitter (@sayed_ridha) военный источник. Близкие рассказали об успехах своих сыновей, мужей и братьев в борьбе с террористическими группировками в различных районах арабской республики. Кроме того, им была оказана материальная помощь, дети получили подарки. Напомним, недавно стало известно, что первая леди САР начала курс лечения после того, как у нее был диагностирован рак груди.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Турецкие военнослужащие и их союзники — боевики Сирийской свободной армии (ССА) — при помощи бульдозеров сравняли с землей кладбище, расположенное недалеко от центра города Африн. Соответствующее видео разместили на своем канале в сети Twitter (@afrinactivists) местные активисты. Анкара и подконтрольные ей отряды сирийских боевиков заняли данный населенный пункт и весь одноименный кантон в северо-западной части провинции Алеппо в марте текущего года. С тех пор из этого района неоднократно поступали сообщения о мародерстве, случаях насилия и других противоправных действиях новых оккупантов.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF)**** ведут в военные учения в пустынной местности к востоку от Дейр-эз-Зора на противоположном берегу реки Евфрат. По информации, размещенной на официальной странице сил специальных операций США, действующих в Сирии и Ираке, курды в присутствии американских военных инструкторов отрабатывают ряд упражнений, в частности стрельбу по живой цели. Отмечается, что данные учения проводятся в рамках повышения квалификации бойцов SDF для продолжения борьбы с «Исламским государством»1 на территориях за Евфратом. Несмотря на продолжающуюся совместную кампанию, боевики ИГИЛ1 все еще сохраняют присутствие почти во всех районах самопровозглашенного Сирийского Курдистана.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Кабинет министров легитимного правительства САР утвердил план реабилитации освобожденных районов провинций Даръа и Эль-Кунейтра, сообщает сирийское информагентство SANA News. Отмечается, что он состоит из двух подуровней — из срочного и стратегического. К реализации данного плана решено приступить немедленно. Он включает в себя восстановление работы коммунальных служб, повсеместное восстановление подачи электричества и воды, ремонт школ, медицинских учреждений, полицейских участков и предприятий по производству хлеба. Все это организовано в соответствии с конкретным временным графиком.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    По уточненным данным, в результате недавнего взрыва в городе Сармада на севере Идлиба погибли в сумме 39 человек, в том числе 12 детей, передает портал Al Masdar News. Еще порядка 45 людей получили ранения. 13 человек были непосредственно спасены из-под обломков здания почти сразу после взрыва на оружейном складе. По сведениям канала Halab Today TV, в обрушившемся доме жили в основном боевики исламистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой», и их семьи, вывезенные в провинцию Идлиб из района Ар-Растана. Ранее турецкий источник также отмечал, что уничтоженный взрывом склад принадлежал торговцу контрабандным оружием, который зачастую сотрудничал с местными джихадистами.   

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    По неподтвержденным официально данным военного источник Al-Masdar News, если провокации боевиков продолжатся, сирийская армия намерена войти в Южный Идлиб с территории Аль-Латаминского выступа на севере Хамы. Отмечается, что в рамках планируемой операции сирийские военные рассчитывают зачистить данный район на границе провинций, откуда регулярно ведутся обстрелы террористов «Тахрир аш-Шам» и других группировок, и дойти до города Маарет ан-Нуман. Местный информационный Twitter-ресурс (@HamahNow) передает, что войска САР в настоящее время уже приступили к возведению земляных насыпей в районах оккупированных прифронтовых населенных пунктов Калаат Аль-Мадик и Мурек, расположенных к северо-западу и к северо-востоку от Хамы соответственно. Напомним, что на этой неделе кроме провокационных обстрелов боевики начали проводить аресты сторонников примирения с Дамаском на всей территории «Большого Идлиба».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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