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Подписание каспийского договора в Казахстане войдет в историю — Путин
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    Подписание каспийского договора в Казахстане войдет в историю — Путин

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    Подписание каспийского договора в Казахстане войдет в историю — Путин

    Актау, 12 августа. Подписание соглашение о статусе Каспийского моря на саммите в Казахстане войдет в историю. Об этом в воскресенье заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

    «Безусловно, это событие войдет в историю как состоявшееся именно в Казахстане. Это большое событие, к которому мы долго шли, два десятилетия, искали решение и наконец-то решение найдено», — отметил он.

    Путин также подчеркнул, что на сегодняшний день можно наблюдать укрепление двусторонних отношений между Россией и Казахстаном. Растет товарооборот, развиваются совместные проекты в сфере транспорта и энергетики.

    Ранее сообщалось, что участники Пятого Каспийского саммита подписали договор, который регламентирует совместное использование Каспийского моря. Соглашение уточняет вопрос добычи полезных ископаемых в морском шельфе, определяет условия морских перевозок, а также запрещает военное присутствие стран, не входящих в договор. По словам Путина, подписание соглашения стало примером хорошего взаимодействия в сложной политической обстановке.

    Автор: Антон Соколов
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