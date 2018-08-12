Люди-киборги, колонизация планет и органы из 3D принтера: каким был фестиваль Geek Picnic? ФАН-ТВ

Около 30 тысяч человек собрал фестиваль науки и технологий Geek Picnic в музее-заповеднике «Коломенское». Посетители окунулись в двухдневный курс о современной эволюции человека. Лекции посвящены идеям и теориям о будущем человека, покорению космоса, криптовалюте и использованию новых технологий.

На фестивале представили отечественные разработки для людей с ограниченными возможностями здоровья. Созданные в России протезы не уступают зарубежным аналогам в качестве и лидируют в вопросах цены.

«Зарубежные разработки гораздо раньше появились на рынке, и мы сегодня как бы догоняем технологии. Но, с другой стороны, мы догоняем их с очень хорошей скоростью. И некоторые изделия даже превосходят по своим параметрам зарубежные. Все зависит от того, какую концепцию закладывает конструктор. Например, у отечественных протезов рук заложена концепция того, чтобы человек мог все выходные проводить на воздухе — на даче, на природе, где-то у себя без подзарядки протезов. Ставится аккумулятор с большой емкостью», — рассказывает генеральный директор Союза «Кибатлетика» Александр Любинский.

Технология соединения робота и человека будет использована в различных областях: начиная с заводов и заканчивая медициной. Экзоскелеты могут использоваться для реабилитации больных, помогать службам спасения переносить тяжелое оборудование и помогать рабочим выполнять монотонную работу.

«Наш экзоскелет предназначен для рабочих, которые выполняют какие-то операции в неудобных позах. Конкретно, представленный экзоскелет для выполнения операций ниже уровня пояса. Чтобы выполнить операции ниже уровня пояса — закрутить болтик или что-то еще, нужно сгибаться или в спине, или в коленях. Это большая нагрузка на опорно-двигательный аппарат, если повторять эту операцию несколько раз. Это также травмы, снижение эффективности труда. Наш экзоскелет помогает фиксировать неудобные положения, разгружать неудобные положения. Рабочие не чувствуют усталости, поднимается эффективность, снижается травмоопасность», — объясняет разработчик экзоскелетов Максим Мощенко.

Помимо работы над протезированием конечностей отечественные ученые также развивают такое направление, как биопечать органов. Созданные на 3D принтере легкие, почки и сердце уже пересаживали животным. Ученые называют главным плюсом то, что такие органы можно заменять несколько раз в течение жизни, что выгодно отличает их от донорских.

Единственное, что осталось до сих пор неразгаданным в теле человека — это мозг. По словам ученых, как только человеческий мозг можно будет оцифровать, люди станут бессмертными.