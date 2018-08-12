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Глава ЕАА хочет провести чемпионат Европы по легкой атлетике в России
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    Глава ЕАА хочет провести чемпионат Европы по легкой атлетике в России

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    Глава ЕАА хочет провести чемпионат Европы по легкой атлетике в России

    Берлин, 12 апреля. Глава Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свен-Арне Хансен заявил, что хочет провести чемпионат Европы в России.

    По его словам, в настоящее время ЕАА ждет, когда Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) полностью восстановят в правах после допингового скандала.

    «Пока неизвестно, когда объявят место проведения следующего единого чемпионата Европы. Мы хотим провести чемпионат Европы в России, как только ваша федерация будет восстановлена», — пояснил Хансен агентству РИА Новости.

    Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ВФЛА проделала большую работу для выполнения требований по восстановлению членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

    Напомним, в ноябре 2015 года ВФЛА была лишена членства в IAAF из-за расследования Всемирного антидопингового агентства о якобы применении допинга в российской легкой атлетике. В результате дисквалификации ВФЛА российские легкоатлеты могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе.

    Автор: Антон Соколов
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