Глава ЕАА хочет провести чемпионат Европы по легкой атлетике в России

Берлин, 12 апреля. Глава Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свен-Арне Хансен заявил, что хочет провести чемпионат Европы в России.

По его словам, в настоящее время ЕАА ждет, когда Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) полностью восстановят в правах после допингового скандала.

«Пока неизвестно, когда объявят место проведения следующего единого чемпионата Европы. Мы хотим провести чемпионат Европы в России, как только ваша федерация будет восстановлена», — пояснил Хансен агентству РИА Новости.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ВФЛА проделала большую работу для выполнения требований по восстановлению членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Напомним, в ноябре 2015 года ВФЛА была лишена членства в IAAF из-за расследования Всемирного антидопингового агентства о якобы применении допинга в российской легкой атлетике. В результате дисквалификации ВФЛА российские легкоатлеты могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе.