Турция анонсировала новые военные операции в Сирии

Анкара, 12 августа. Турция готовит новые военные операции в Сирии. Об этом в воскресенье заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы на последней стадии подготовки к приобщению к регионам в Сирии, где мы обеспечили стабильность посредством операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», новых регионов​​​. С божьей помощью в ближайшем будущем мы освободим и новые территории», — отметил он.

По словам турецкого лидера, число сирийских беженцев, вернувшихся на родину из Турции, составляет 25 тыс. человек, пишет агентство Anadolu.

Напомним, что с августа 2016 по март 2017 года турецкая армия совместно с сирийской оппозицией проводила операцию «Щит Евфрата», направленную против боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в России террористическая группировка) и сирийских курдов.

В январе этого года Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» с целью вытеснения курдов из северной области Сирии. Официальный Дамаск расценил действия Анкары как вооруженную агрессию и нарушению суверенитета арабской республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.