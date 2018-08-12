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ДНР рассказала о гуманитарной помощи России
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    ДНР рассказала о гуманитарной помощи России

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    ДНР рассказала о гуманитарной помощи России

    Донецк, 12 августа. Российские спасатели с августа 2014 года доставили в ДНР 41,5 тысяч тонн гуманитарного груза, сообщили в МЧС республики.

    ДНР приняла от России 79 гуманитарных конвоев с продовольствием и предметами первой необходимости. Республика получила свыше 24 тыс тонн продуктов, 5,5 тыс тонн детского питания, 3 тонны стройматериалов, 1,5 тонны посевного материала и удобрений, медикаментов.

    За четыре года Россия помогла обеспечить работу свыше полусотни социальных столовых ДНР, 480 школ, 482 дошкольных учреждений, поддержала 15 тысяч пациентов, проходивших стационарное лечение в больницах ДНР.

    С 2015 года продукты выдаются социально необеспеченным гражданам, они получают муку по программе «Республиканский хлеб». Очередной 80-й гумконвой ожидается в Донецке в августе.

    Автор: Юлия Шелковенко
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