Эрдоган рассказал о выдвинутом США ультиматуме

Анкара, 12 августа. Власти США выдвигали Турции ультиматум, требуя освободить до 8 августа пастора Эндрю Брансона. Об этом в воскресенье заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«США потребовали, чтобы мы освободили пастора к 18:00 среды, иначе они введут санкции против нашего министра внутренних дел и министра юстиции. Мы ввели аналогичные санкции в отношении их глав МВД и Минюста», — цитирует его газета Hürriyet.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция примет меры против США в ответ на повышение пошлин на сталь и алюминий. Кроме того, он заявил, что Анкара не будет сотрудничать со страной, которая поддерживает террористические организации.

Речь идет о сирийских курдах, которых вооружают Соединенные Штаты. Турция расценивает эти формирования как террористическую группировку. Именно борьбой с курдами страна объяснила свою военную операцию «Оливковая ветвь», которую она начала в январе этого года на севере Сирии.

Напомним, что американский пастор Эндрю Брансон был арестован в Турции в 2017 году. Власти страны подозревают его в причастности к движению FETO, на которое Анкара возлагает ответственность за провалившуюся попытку военного переворота в 2016 году.