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Эрдоган рассказал о выдвинутом США ультиматуме
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    Эрдоган рассказал о выдвинутом США ультиматуме

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    Эрдоган рассказал о выдвинутом США ультиматуме

    Анкара, 12 августа. Власти США выдвигали Турции ультиматум, требуя освободить до 8 августа пастора Эндрю Брансона. Об этом в воскресенье заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    «США потребовали, чтобы мы освободили пастора к 18:00 среды, иначе они введут санкции против нашего министра внутренних дел и министра юстиции. Мы ввели аналогичные санкции в отношении их глав МВД и Минюста», — цитирует его газета Hürriyet.

    Ранее Эрдоган заявлял, что Турция примет меры против США в ответ на повышение пошлин на сталь и алюминий. Кроме того, он заявил, что Анкара не будет сотрудничать со страной, которая поддерживает террористические организации.

    Речь идет о сирийских курдах, которых вооружают Соединенные Штаты. Турция расценивает эти  формирования как террористическую группировку. Именно борьбой с курдами страна объяснила свою военную операцию «Оливковая ветвь», которую она начала в январе этого года на севере Сирии.

    Напомним, что американский пастор Эндрю Брансон был арестован в Турции в 2017 году. Власти страны подозревают его в причастности к движению FETO, на которое Анкара возлагает ответственность за провалившуюся попытку военного переворота в 2016 году.

    Автор: Антон Соколов
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