Майкл Джексон возглавил рейтинг Spotify по числу онлайн-прослушиваний

Москва, 12 августа. Король поп-музыки Майкл Джексон стал первым по числу стриминговых прослушиваний в интернет-сервисе потокового аудио Spotify.

Майкл Джексон набрал 30 миллионов прослушиваний, он обошел Тейлор Свифт, Бруно Марса, Криса Брауна и Бейонсе. Фанаты музыки до 2000-х годов по-прежнему отдают предпочтение Джексону.

Ранее в Сети появился клип на песню Behind the mask. В кадре танцует человек, который пластикой и движениями напоминает Майкла Джексона. Только за неделю ролик набрал больше трех миллионов просмотров.

Легенды поп-музыки не стало в 2009 году, он умер в возрасте 50 лет. Весной 2018 года имперсонатор Джексона Уильям Холл представил в России трибьют-шоу знаменитого артиста.