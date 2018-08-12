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Пожарные локализовали природный пожар в Ялте
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    Пожарные локализовали природный пожар в Ялте

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    Пожарные локализовали природный пожар в Ялте

    Ялта, 12 августа. Пожарным удалось локализовать сильный природный пожар, который вспыхнул в горах возле Ялты.

    «Пожар локализован на площади 26 га. Тушение продолжается», — пояснили в крымском управлении МЧС.

    Для тушения пожара были привлечены 489 человек и 68 единиц техники, включая самолет-амфибию Бе-200. Как пояснили в МЧС, привлечение дополнительных сил связано со сложными условиями работы.

    Очаг возгорания находится в труднодоступной горной области, мониторинг за ситуацией ограничен из-за сильного дыма и плохой видимости. Кроме того, есть трудности тушением, поскольку  ближайший источник воды находится в двух километрах от места пожара. Чтобы решить данную проблему, спасателям пришлось перегородить ручей и сделать запруду.

     
    Автор: Антон Соколов
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