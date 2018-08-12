Турция ответит на объявленную торговую войну США

Анкара, 12 августа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ответит на объявленную торговую войну США. Анкара повернется к новым рынкам, добавил он, передает Anadolu.

Вашингтон в два раза повысил пошлины на алюминий и сталь, что спровоцировало падение турецкой лиры до 6,62 за доллар. Национальная валюта Турции за сутки потеряла 20% своей стоимости.

«Мы ответим тем, кто объявил торговую войну всему миру и втянул в нее нашу страну, сотрудничеством в рамках новых объединений и союзов»,— заявил турецкий лидер.

Турция повернется к новым рынкам, пояснил он. Эрдоган добавил, что Вашингтон пытается подчинить Анкару во всех сферах: от финансовой до политической.

По его словам, Турция столкнулась с «коварной» игрой американцев, но стране не «дрогнет от валютного курса». Ранее Минфин США ввел персональные санкции против двух турецких министров. Анкара ответила зеркальными мерами.