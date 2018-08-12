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Турция ответит на объявленную торговую войну США
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    Турция ответит на объявленную торговую войну США

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    Турция ответит на объявленную торговую войну США

    Анкара, 12 августа. Президент Турции  Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ответит на объявленную торговую войну США. Анкара повернется к новым рынкам, добавил он, передает Anadolu.

    Вашингтон в два раза повысил пошлины на алюминий и сталь, что спровоцировало падение турецкой лиры до 6,62 за доллар. Национальная валюта Турции за сутки потеряла 20% своей стоимости.

    «Мы ответим тем, кто объявил торговую войну всему миру и втянул в нее нашу страну, сотрудничеством в рамках новых объединений и союзов»,— заявил турецкий лидер.

    Турция повернется к новым рынкам, пояснил он. Эрдоган добавил, что Вашингтон пытается подчинить Анкару во всех сферах: от финансовой до политической.

    По его словам, Турция столкнулась с «коварной» игрой американцев, но стране не «дрогнет от валютного курса». Ранее Минфин США ввел персональные санкции против двух турецких министров. Анкара ответила зеркальными мерами.

    Автор: Ирина Селезнева
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