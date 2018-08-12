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США призывают Британию выйти из иранской ядерной сделки
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    США призывают Британию выйти из иранской ядерной сделки

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    США призывают Британию выйти из иранской ядерной сделки

    Лондон, 12 августа. Посол США в Лондоне Роберт Вуд Джонсон призвал Великобританию последовать примеру Вашингтона и выйти из иранской ядерной сделки.

    По словам дипломата, Соединенные Штаты добиваются того, чтобы Иран «начал вести себя как нормальная страна». Тогда  Тегеран сможет полноценно участвовать в международной торговле и развивать свои технологии.

    «До тех пор Америка усилит давление, и мы хотим, чтобы Великобритания была на нашей стороне. Пришло время оставить позади дискредитированную сделку 2015 года», — пишет посол в газете Sunday Telegraph.

    По словам Джонсона, только лишь совместными усилиями можно заставить Иран окончательно изменить свой политический курс и отказаться от «безрассудной деятельности».

    Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. Таким образом, глава Белого дома сорвал уже подготовленное и подписанное его предшественником Бараком Обамой соглашение, которое предполагает постепенную отмену санкция с Ирана в обмен на предоставления доступа инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

    С 6 августа США восстановили ранее приостановленные санкции против Ирана. Многие европейские лидеры осудили политику Вашингтона и заявили, что будут сохранять свою приверженность достигнутым ранее договоренностям.

    Автор: Антон Соколов
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