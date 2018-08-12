Названа причина смерти актера «Современника» Узденского

Москва, 12 августа. Названа причина смерти актера театра «Современник» Анатолия Узденского. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в театре, у артиста были проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Информация по дате прощания и похорон будет предоставлена позже.

Напомним, что в воскресенье стало известно о смерти актера театра «Современник» Анатолия Узденского. Он скончался в родном Новосибирске, куда уехал на время отпуска.

Узденский запомнился ролями в спектаклях «Джентльмен», «Шарманка», «Подлинная история М.Готье», «Три товарища», «Виндзорские насмешницы» и «Три сестры», которые ставились на сцене «Современника». Кроме того, на счету актера более 50 фильмов и сериалов. О дате и времени похорон будет объявлено позже. Актер Валентин Гафт выразил соболезнование в связи со смертью коллеги, назвав его уход из жизни большой потерей.