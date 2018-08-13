Сирия, 13 августа. САА благодаря поддержке ВКС РФ перерезала ключевую линию связи ИГ1 с «Ат-Танфом» в Эс-Сувейде. При взрыве в городе Сармада в Идлибе погибли десятки боевиков «Ан-Нусры»*** и членов их семей. «Хашд аш-Шааби» сворачивает штабы в Ираке и покидает Мосул, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: благодаря поддержке ВКС РФ перерезали ключевую линию связи ИГ с «Ат-Танфом» в Эс-Сувейде и вернули под контроль административную границу; вступили на территорию деревень Бир Аджам и Барика на юге Эль-Кунейтры.

Курды: лишились нескольких радикалов ранеными при подрыве автомашины SDF**** на СВУ боевиков ИГ на востоке Дейр-эз-Зора; завершили обучение 190 «новобранцев», большинство которых были принудительно мобилизованы в YPG, в Манбидже.

Сирийская свободная армия** (ССА): потеряла двух радикалов, расстрелянных курдами в окрестностях Африна.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): ведет бои с SDF в поселениях вдоль реки Хабур, из-за чего жители вынуждены бежать от взрывов и обстрелов в пустынную местность Дейр-эз-Зора; подверглось артударам правительственной армии в провинции Салах-эд-Дин на северо-востоке Ирака.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1): потеряла множество джихадистов в результате взрыва на оружейном складе в городе Сармада в Идлибе; понесла потери в ходе обстрелов САА к северу и к северо-западу от Хамы.

«Хашд аш-Шааби»: сворачивает свои штабы на территории Ирака и выводит отряды ополченцев-шиитов из города Мосул.

Провинция Алеппо

В Манбидже к северо-востоку от Алеппо накануне сработали два самодельных взрывных устройства, сообщил Twitter-ресурс Also News Network. В результате пострадали несколько местных жителей. Информация об организаторе серии взрывов пока устанавливается. Этот город и его окрестности патрулируют силы западной коалиции во главе с США и Турции, тем не менее, несмотря на это, в данном районе все еще отмечаются стычки между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и протурецкими бандгруппами Сирийской свободной армии (ССА).

По данным курдского канала в Twitter (@RojavaPres), к проамериканским Демократическим силам Сирии (SDF) в скором времени присоединятся еще 190 новых бойцов, закончивших обучение на базе YPG в Манбидже. Местные активисты, однако, отмечают, что командиры SDF не раз проводили насильственную мобилизацию гражданских лиц в свои отряды в подконтрольных частях провинций Хасака, Ракка, Алеппо и Дейр-эз-Зор.

Бойцы YPG в прошедшие сутки расстреляли двух радикалов «Свободной армии» в окрестностях Африна. Видео, запечатлевшее трупы убитых боевиков ССА, появилось на странице курдского источника в сети Twitter (@AfarinMamosta).

Провинция Дейр-эз-Зор

В ряде населенных пунктов, расположенных на берегах реки Хабур в восточной части провинции Дейр-эз-Зор, идут бои между курдскими радикалами и боевиками «Исламского государства», из-за чего местное население вынуждено бежать в пустынные районы от постоянных взрывов и обстрелов. Так, по данным медиа-центра DeirEzzor24, гражданские лица самостоятельно развернули лагерь временного размещения в пустыне между поселками Такихи и Машик. Военные эксперты подчеркивают, что деятельность «спящих ячеек» ИГИЛ на данном направлении является следствием халатности курдов, которые так и не провели тщательную зачистку этих территорий от остатков отрядов террористической организации.

Около поселка Аль-Шанан на востоке региона на взрывном устройстве, оставленном джихадистами ИГИЛ, подорвалась автомашина курдских «Демократических сил». В результате, по информации канала в Twitter (@RadioAlKul), всем членам экипажа удалось выжить, однако каждый из них получил тяжелые ранения.

Провинция Идлиб

В городе Сармада, находящемся к северу от Идлиба, в минувшие сутки произошел крупный взрыв на оружейном складе. Это, в свою очередь, спровоцировало обрушение пятиэтажного дома, в котором, по информации военного источника на его странице в Twitter (@sayed_ridha), в основном проживали члены исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» со своими семьями, прибывшими из Растанского котла на границе провинций Хама и Хомс. Всего погибло 39 человек, передавало агентство Al Masdar News. Десятки радикалов и членов их семей были ранены. Командиры «Джебхат ан-Нусры», в частности, рассматривают версию, по которой взрыв на складе с оружием был намеренно устроен боевиками протурецкого исламистского объединения «Джебхат Тахрир Сурия», претендующего на главенствующую роль в управлении Идлибом.

Турецкий источник позже обнародовал на своей странице в соцсети Twitter (@Nawaroliver) информацию о том, что складом в Сармаде владел известный контрабандист по имени Абу Язан Аль-Хомси, который промышлял незаконной продажей и покупкой вооружений и боеприпасов на черном рынке. Кроме того, Аль-Хомси сотрудничал со многими группировками, дислоцирующимися в зоне «Большого Идлиба».

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) накануне продолжала вести огонь по объектам «Тахрир аш-Шам» и других бандформирований в северных районах провинции Хама. Канал Aleppo Today передавал, что военнослужащие САА провели новые обстрелы позиций террористов на линии разграничения сил вблизи населенного пункта Аз-Залакият. Кроме того, правительственные войска ударом из ПТУР уничтожили военный пикап джихадистов, приближавшийся к позициям армии САР недалеко от города Сирмания, расположенного к северо-западу от административного центра региона. Об этом сообщал новостной ресурс в Twitter (@SyriaWar2). Все эти действия САА стали реакцией на активизацию обстрелов и нападений боевиков на этом направлении, в том числе на попытки террористов атаковать аэродром ВКС РФ «Хмеймим» в провинции Латакия с помощью самодельных боевых беспилотников.

Провинция Эс-Сувейда

В прошедшие сутки правительственные силы САР, поддерживаемые российскими ВКС, продолжили наращивать преимущество в боях с разрозненными отрядами ИГ к северо-востоку от Эс-Сувейды. По итогам ряда спецопераций сирийские войска смогли восстановить контроль над административной границей региона, а также заключить в кольцо окружения последние бандгруппы террористов, укрывающиеся к югу от Ас-Сафы, передавал в Twitter (@Sohayb_Masri1) военный источник. По данным другого новостного ресурса в данной социальной сети (@SyriawatanNews), военнослужащим САА также удалось окончательно отбить важную трассу в районе плотины Аз-Зульф и тем самым отрезать ключевые пути поставок террористов, связывавшие их с американской базой «Ат-Танф».

Провинция Эль-Кунейтра

Подразделения сирийской армии в минувшие сутки вступили на территорию деревень Бир Аджам и Барика, находящихся на юге провинции Эль-Кунейтра вблизи границы зоны сил ООН по наблюдению за разведением войск САР и Израиля на Голанах, передавал Twitter-ресурс (@SyriaWar2). В результате все территории региона, за исключением районов, незаконно аннексированных Тель-Авивом, вернулись под контроль САА. Напомним, после саммита России и США на высшем уровне, состоявшегося в столице Финляндии, вновь начала работать демилитаризованная зона на сирийско-израильской границе. Эта мера, предусмотренная резолюцией ООН 1974-го года, должна в значительной степени стабилизировать ситуацию на данном проблемном направлении.

Ирак

Глава проправительственных ополченческих отрядов «Хашд аш-Шааби» («Силы народной мобилизации») накануне заявил о скором закрытии всех штабов формирования в Ираке, передавал его слова Twitter-канал (@AlSuraEnglish). Также он добавил, что вскоре будет организован выход ополченцев-шиитов «Хашд аш-Шааби» из города Мосул и его предместий. Напомним, данное ополчение было создано в 2014 году для поддержки регулярных иракских правительственных сил в ходе противостояния «Исламскому государству».

Бойцы армии Ирака выявили очередную «спящую ячейку» ИГ на северо-востоке страны, на этот раз — в провинции Салах-эд-Дин. По данным военного источника в Twitter (@TomtheBasedCat), правительственные силы нанесли серию артиллерийских ударов по укрытиям джихадистов около поселения Кнаус. Информация об итогах атаки и потерях террористов пока уточняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)