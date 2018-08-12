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«Полоса нехорошая пошла»: Гафт назвал большой потерей смерть Узденского
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    «Полоса нехорошая пошла»: Гафт назвал большой потерей смерть Узденского

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    Валентин Гафт

    Москва, 12 августа. Известный российский актер Валентин Гафт назвал большой потерей смерть своего коллеги Анатолия Узденского, который последние 13 лет выступал в театре «Совеременник».

    «Полоса нехорошая пошла — каждый день кто-то уходит.  Дегтярева, Брусникин, теперь еще и Узденский. С этим нужно смириться. Это случается с каждым. И это всегда не вовремя. Это был талантливейший и интереснейший человек. Это большая потеря для всех нас», — рассказал Гафт изданию iReactor.

    Напомним, что в воскресенье стало известно о смерти актера театра «Современник» Анатолия Узденского. Он скончался в родном Новосибирске, куда уехал на время отпуска.

    Узденский запомнился ролями в спектаклях «Джентльмен», «Шарманка», «Подлинная история М.Готье», «Три товарища», «Виндзорские насмешницы» и «Три сестры», которые ставились на сцене «Современника». Кроме того, на счету актера более 50 фильмов и сериалов. О дате и времени похорон будет объявлено позже.

    Автор: Антон Соколов
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