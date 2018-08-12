«Полоса нехорошая пошла»: Гафт назвал большой потерей смерть Узденского

Москва, 12 августа. Известный российский актер Валентин Гафт назвал большой потерей смерть своего коллеги Анатолия Узденского, который последние 13 лет выступал в театре «Совеременник».

«Полоса нехорошая пошла — каждый день кто-то уходит. Дегтярева, Брусникин, теперь еще и Узденский. С этим нужно смириться. Это случается с каждым. И это всегда не вовремя. Это был талантливейший и интереснейший человек. Это большая потеря для всех нас», — рассказал Гафт изданию iReactor.

Напомним, что в воскресенье стало известно о смерти актера театра «Современник» Анатолия Узденского. Он скончался в родном Новосибирске, куда уехал на время отпуска.

Узденский запомнился ролями в спектаклях «Джентльмен», «Шарманка», «Подлинная история М.Готье», «Три товарища», «Виндзорские насмешницы» и «Три сестры», которые ставились на сцене «Современника». Кроме того, на счету актера более 50 фильмов и сериалов. О дате и времени похорон будет объявлено позже.