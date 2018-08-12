Сирия: около 1300 заводов возобновили работу в Алеппо

Дамаск, 12 августа. В сирийском Алеппо около 1300 предприятий возобновили свою работу, сообщает агентство SANA.

В районе Эль-Каласа в Алеппо находится большое число заводов, которые специализируются на производстве текстиля. После освобождения города от террористов была запущена промышленность в этом районе. В общей сложности в Алеппо вернулись к работе 1300 заводов, больше половины из них производят текстильную продукцию.

По словам главы промышленной палаты города Фриса аш-Шахаби, большой проблемой было обеспечение производства электричеством. Алеппо был освобожден САА при поддержке ВКС РФ в декабре 2016 года. Восточные кварталы города были освобождены в июле. Остатки боевиков с членами их семей вывезли в Идлиб.