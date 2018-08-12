Экологи зафиксировали четырехкратное превышение сероводорода в Москве

Москва, 12 августа. Экологи из «Мосэкомониторинга» зафиксировали повышенное содержание сероводорода в воздухе в Москве. По словам специалистов, концентрация этого вещества в ночь на воскресенье превысила норму в 4,3 раза.

Отмечается, что отклонение от нормы произошло в районе Печатники. Станция «Гурьянова», которая следит за работой Курьяновских очистных сооружений и канализационного коллектора, сообщила, что выбросы происходили с 22.00 до 03.00 часов.

В последний раз о повышенном содержании сероводорода сообщалось 6 августа. Тогда было зафиксировано двукратное превышение показателей.

Кроме того, выброс сероводорода в Москве происходил 2 июня. Автоматическая станция контроля, расположенная на улице Гурьянова, зафиксировала превышение уровня сероводорода в районе Печатники в 2,95 раза по сравнению с общепринятыми показателями.