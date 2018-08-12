Минфин России спрогнозировал рост ВВП в 2018 году | 12 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Минфин России спрогнозировал рост ВВП в 2018 году на уровне 1,8–2% Глава российского финансового ведомства Антон Силуанов заявил, что к концу 2018 года в стране ожидается рост ВВП на уровне 2%. Он пообещал, что в последующие годы этот показатель будет увеличиваться. По его словам, экономика России во втором квартале текущего года выросла на 1,8%. Ранее Силуанов рассказал об ответе России на американские санкции. Он подчеркнул, что Москва будет уходить от расчетов в долларах.

Сергей Лавров назвал условия новой встречи «нормандской четверки» Новая встреча в нормандском формате может состояться при условии выполнения предыдущих договоренностей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, наша страна выступает за активную работу «нормандской четверки», но итогом встреч должна быть реализация договоренностей. Он подчеркнул, что в ходе саммитов в 2015 и 2016 годах были четко обозначены три населенных пункта в Донбассе для разведения сил и средств. Однако договоренности были выполнены только по двум пунктам. Российский министр отметил, что украинская сторона не выполняет договоренности об особом статусе Донбасса и поэтому следующая встреча должна состояться после полной реализации предыдущих соглашений, резюмировал дипломат.

В Латвии начали уголовный процесс против защитника русских школ Члена Штаба защиты русских школ Латвии Илью Козырева, который ранее был задержан Полицией безопасности страны, подозревают в помощи иностранному государству в деятельности против республики. Латвийские спецслужбы задержали Козырева 6 августа, спустя два дня его отпустили на свободу. Отмечается, что мера пресечения ему не установлена. Ранее, в апреле, был принят закон о переводе русских школ на латышский язык обучения. Россия и ряд европейских стран выразили протест и заявили, что подобная политика нарушает права нацменьшинств.