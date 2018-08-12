Эрдоган отказался сотрудничать с поддерживающими террористов странами

Анкара, 12 августа. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет сотрудничать с теми, кто поддерживает террористические организации, его слова передает агентство Anadolu.

Турция говорит «прощай» тому, кто пожертвовал партнерством с 81-миллионной страной ряди поддержки террористов. Таким образом Эрдоган прокомментировал кризис в отношениях с США.

Американо-турецкие отношения обострились на фоне задержания в Турции пастора-евангелиста Эндрю Брансона, его подозревают в шпионаже. После попытки переворота в июле 2016 года исламский проповедник Фетхуллах Гюлен бежал в США.

Вашингтон отказался выдать Анкаре Гюлена. Организацию Гюлена «Фето» турецкие власти считают террористической. На минувшей неделе американский Минфин ввел персональные санкции против нескольких турецких чиновников. Анкара ответила зеркальными мерами.