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Эрдоган отказался сотрудничать с поддерживающими террористов странами
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    Эрдоган отказался сотрудничать с поддерживающими террористов странами

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    Эрдоган отказался сотрудничать с поддерживающими террористов странами

    Анкара, 12 августа. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет сотрудничать с теми, кто поддерживает террористические организации, его слова передает агентство Anadolu.

    Турция говорит «прощай» тому, кто пожертвовал партнерством с 81-миллионной страной ряди поддержки террористов. Таким образом Эрдоган прокомментировал кризис в отношениях с США.

    Американо-турецкие отношения обострились на фоне задержания в Турции пастора-евангелиста Эндрю Брансона, его подозревают в шпионаже. После попытки переворота в июле 2016 года исламский проповедник Фетхуллах Гюлен бежал в США.

    Вашингтон отказался выдать Анкаре Гюлена. Организацию Гюлена «Фето» турецкие власти считают террористической. На минувшей неделе американский Минфин ввел персональные санкции против нескольких турецких чиновников. Анкара ответила зеркальными мерами.

    Автор: Ирина Селезнева
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