Если будет нужно подопечным: директор «Доктора Лизы» допустила объединение фондов имени Глинки

Спустя полгода после создания фонд «Доктор Лиза» помогает паллиативным больным на дому, собирает помощь для подопечных из России и Донбасса и разрабатывает новые проекты. Съемочная группа Федерального агентства новостей узнала, чем живет и о чем мечтает молодая команда.

Директор фонда «Доктор Лиза» Наталья Авилова осматривает медицинское оборудование для подопечных. На складе спонсора — тонометры, дефибрилляторы, противопролежневые матрасы. Дорогой и нужный груз директор закупает у поставщика по рыночной цене.

«Мы не просим деньги. Мы просим конкретный матрас конкретному больному», — комментирует встречу Наталья Авилова.

С директором благотворительного фонда солидарен коммерческий директор предприятия Андрей Мельников.

«Все говорят: «Дайте денег, мы найдем как освоить», — сообщает он. — У нас как у производителей не всегда есть такая возможность, а вот подарить, вернее, передать безвозмездно какие-то изделия, иногда весьма дорогие, многие производители готовы. В том случае, когда они видят, что это целевым образом идет по назначению».

Вскоре стороны договариваются о сделке:

— 100% мы передадим, я Диме сказал, в плановом режиме, циркуляторы. По дешевой позиции.

— Спасибо.

Рециркуляторы воздуха уедут в хоспис Тверской области. Инкубаторы для новорожденных и аппарат искусственной вентиляции легких — в Донбасс. Такой техники в Макеевском детском перинатальном центре и роддоме до сих пор нет.

«Благотворительный фонд «Доброе дело» и компания, в которой мы находимся, это нам подарят, дадут безвозмездно, — рассказала Наталья Авилова журналисту Федерального агентства новостей. — То есть мы фактически доставим этот ценный груз. Я думаю, до конца лета он уедет силами МЧС, специальным бортом на территорию Донецка, Донецкой области».

После переговоров со спонсорами Наталья Авилова едет в «избушку». Так между собой сотрудники фонда называют свой новый офис в двухэтажном доме на Новокузнецкой.

Кабинет номер шесть. О том, что здесь расположились не простые арендаторы, говорит вот такая наклейка. Здесь разместилась значительная часть старой команды фонда «Справедливая помощь» — фонд «Доктор Лиза». В двух маленьких комнатах — офис и склад.

При входе — маленький стеллаж. Когда-то эти книги стояли рядом с рабочим местом Доктора Лизы. «Святую великомученицу Елизавету» принесли подопечные. Сотрудник фонда Ирина Васильева показывает журналисту ФАН памятный уголок.

«Лиза же была верующим человеком, поэтому, естественно, духовная литература, — комментирует Ирина. — Просто она напоказ не выставляла никогда».

Волонтеры и спонсоры принесли продукты и предметы первой необходимости. На полу закипает чайник. Сегодня в офисе приемный день.

Директор фонда встречает Виту Войнаровскую радостными объятиями. Подопечная Доктора Лизы давно хотела повидаться с Натальей. В мобильном телефоне — фотография повзрослевшей дочери. Та была одной из первых, кого Елизавета Глинка — Доктор Лиза — эвакуировала из зоны боевых действий в Донбассе в 2015 году.

«Первый курс закончила, по военной стрельбе первые места среди пацанов занимает!» — сообщает женщина со счастливой улыбкой.

Девочка получила тяжелое ранение в ногу, но выжила благодаря московским врачам. В фонде мать получает для дочери продуктовый набор и подарки. Вита показывает журналисту ФАН содержимое своей большой сумки.

«Разные чаи, чуть-чуть перепало несколько сумок новых, — улыбается она. — Масло постное, консервы, сгущенка, крупы разные, мука... Это наша семья, у нас больше никого нету».

Комнаты забиты упаковками с пеленками и памперсами, бытовой химией, продуктами, детским питанием. Но помощь здесь не застаивается. Каждый день вещи приносят и раздают нуждающимся. В крохотном офисе места хватает всем.

«Лиза просто пафоса терпеть не могла, понимаете. Ей претило», — говорит журналисту ФАН Ирина Васильева.

«В классическом понимании мы не фонд, который собирает деньги и распределяет их на лечение, — поясняет Наталья Авилова. — Мы любим, когда нам в фонд приносят конкретные вещи, потому что нам не надо тратить время на закупку чего-то, мы можем взять эту пачку памперсов и отнести ее в хоспис тому мальчику, который сейчас в них нуждается».

В феврале, после ухода из фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Наталья Авилова создала свой. И решила: в новой команде все должно быть так, как было при жизни Елизаветы Глинки.

«Был найден единственно правильный вариант: не нравится этот фонд, пойди сделай свой. Докажи, что ты можешь в этом фонде работать, — говорит Наталья. — Докажи, что ты найдешь пациентов, в первую очередь, что они тебе доверят свои беды, свои несчастья, что ты сможешь с ними справиться — и тогда никаких претензий друг к другу не будет. Кроме работы, нам делить нечего».

И, по словам друзей, у нее это получилось. Для подопечных глава нового фонда стала воплощением духа Доктора Лизы.

«У Натальи есть абсолютно какие-то нереальные, может быть, для обычного человека, но абсолютно Лизины черты характера и отношение к людям, к жизни, ко всему, — признается Ирина Васильева. — Это рождает веру в то, что ты делаешь. Как я безоговорочно верила Елизавете Петровне, у меня ни тени сомнения никогда не возникало, так же безоговорочно я верю Наталье».

Волонтер Евгения недавно перешла из фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» в команду Натальи Авиловой.

«Здесь очень хорошая команда, действительно, люди, которые продолжают дело Елизаветы Петровны, смогли сохранить вот это чудо, которое она создала», — считает девушка.

За полгода работы фонда несколько человек смогли привлечь три десятка добровольцев и больше сорока постоянных пациентов.

«Мы до сих пор работаем нашей маленькой командой без зарплат, офис нам оплачивает наш спонсор. Поэтому мы стараемся и гордимся тем, что все денежные средства, которые к нам поступают, а самое главное, те памперсы, продукты, которые нам приносят в офис, — все достаются пациентам. И мы на административную деятельность до сих пор не тратим никаких денег. Нам удается сохранить такой баланс», — рассказала директор фонда «Доктор Лиза».

Главные направления: помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, уходящим больным и пострадавшим детям. Наталья Авилова привела журналисту ФАН несколько примеров.

«У нас очень много фондов, которые собирают деньги, оказывают помощь лечением, делают это профессионально. А вот такие люди, у которых справок-то иногда не хватает, которые, действительно, стесняются куда-то обратиться, приходят к нам, — говорит директор фонда. — Они получают продуктовый набор, который помогает бабушке продержаться от пенсии до пенсии. Или многодетной семье сэкономить на покупке продуктов, но купить лекарства для своего нуждающегося ребенка».

Глава фонда старается не пересекаться с проектами других организаций и заполнять пустые благотворительные ниши. Наталья Авилова верит: наследие Елизаветы Глинки в будущем станет единым. Фонды «Доктор Лиза» и «Справедливая помощь Доктора Лизы» объединятся для блага своих подопечных.

«Я не вижу никаких препятствий. Если это будет нужно для пользы пациентов, если это будет эффективнее, чем три, четыре, пять маленьких фондов, наверное, это произойдет в будущем», — заявила Наталья.

А пока молодой фонд мечтает привлечь доктора и разработать приложение мобильной службы помощи для смартфона. В будущем сотрудники надеются расширить помещение и создать Центр Елизаветы Глинки.