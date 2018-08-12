Народный артист России Узденский скончался во время отпуска в Новосибирске

Москва, 12 августа. Актер театра «Современник», народный артист России Анатолий Узденский скончался в воскресенье в возрасте 66 лет. В «Современнике» артист выступал последние 13 лет.

«Анатолий Ефимович ушел из жизни в Новосибирске. В «Современнике» начался отпуск. Он поехал в город, который был ему родным долгие годы. Судьба распорядилась так, что именно там перестало биться его сердце», — сообщает пресс-служба театра.

Узденский запомнился ролями в спектаклях «Джентльмен», «Шарманка», «Подлинная история М.Готье», «Три товарища», «Виндзорские насмешницы» и «Три сестры», которые ставились на сцене «Современника». Кроме того, на счету актера более 50 фильмов и сериалов.

Представители театра добавили, что прощание с Узденским и похороны состоятся в Москве. О дате и времени будет заявлено позже.

Ранее сообщалось о смерти известного режиссера и актера Дмитрия Брусникина, который в мае был назначен художественным руководителем театра «Практика».