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Народный артист России Узденский скончался во время отпуска в Новосибирске
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    Народный артист России Узденский скончался во время отпуска в Новосибирске

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    Народный артист России Узденский скончался во время отпуска в Новосибирске

    Москва, 12 августа. Актер театра «Современник», народный артист России Анатолий Узденский скончался в воскресенье в возрасте 66 лет. В «Современнике» артист выступал последние 13 лет.

    «Анатолий Ефимович ушел из жизни в Новосибирске. В «Современнике» начался отпуск. Он поехал в город, который был ему родным долгие годы. Судьба распорядилась так, что именно там перестало биться его сердце», — сообщает пресс-служба театра.

    Узденский запомнился ролями в спектаклях «Джентльмен», «Шарманка», «Подлинная история М.Готье», «Три товарища», «Виндзорские насмешницы» и «Три сестры», которые ставились на сцене «Современника». Кроме того, на счету актера более 50 фильмов и сериалов.

    Представители театра добавили, что прощание с Узденским и похороны состоятся в Москве. О дате и времени будет заявлено позже.

    Ранее сообщалось о смерти известного режиссера и актера Дмитрия Брусникина, который в мае был назначен художественным руководителем театра «Практика».

    Автор: Антон Соколов
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