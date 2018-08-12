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Главные новости 12 августа
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    Главные новости 12 августа

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    Главные новости 12 августа

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 12 августа.

    На сегодняшний день на рынке представлено множество смартфонов с различными функциями, но зачастую выбрать себе достойный гаджет оказывается сложно. Эксперты составили топ-5 худших смартфонов 2018 года. Составлен топ-5 худших смартфонов 2018 года.

    В Латвии сложилась катастрофическая ситуация в области транзита в связи с плохими отношениями с Российской Федерацией. Об этом сообщил кандидат в депутаты сейма от партии «Согласие» Алексей Медведев, опубликовав видео на своей странице в социальной сети Facebook. Не могу молчать: в Латвии заявили о «катастрофической ситуации» из-за плохих отношений с РФ.

    Экс-коллега Владислава Листьева Дмитрий Захаров назвал причину его убийства и раскрыл личность вероятного заказчика. Журналист отметил, что на сегодняшний день он уже мертв. Бывший коллега Листьева рассказал о заказчике убийства телеведущего.

    Маленькому ребенку удалось выжить в крушении небольшого пассажирского самолета модели Pilatus PC-6 частной компании Dimonim Air в провинции Папуа в Индонезии. Ребенок выжил в страшной авиакатастрофе в Индонезии.

    «Россия ни своей территорией, ни своим суверенитетом, ни своими принципами не торгует», — отметил Франц Клинцевич, комментируя жесткую отповедь Сергея Шойгу в ответ на антироссийское заявление министра обороны Германии. Принципами не торгуем: Клинцевич поддержал жесткий ответ Шойгу на антироссийский выпад Германии.

    Руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской академии наук Виктор Мироненко считает, что Россия является «младшим братом Украины». «Младший брат Украины»: историк РАН сделал неожиданное заявление о российско-украинских связях.

    Политический эксперт Сергей Белашко заявил, что действующие украинские власти платят несоразмерную цену за финансовую помощь от Европейского союза. Эксперт рассказал, какой ценой Украина получает транши из Евросоюза.

    В совете при Госдуме посетовали, что Лайма Вайкуле сделала скандальное заявление по Крыму, фактически поддавшись на украинскую провокацию. «Плюнула в Россию»: в совете при Госдуме объяснили, как Вайкуле поддалась на украинскую провокацию по Крыму.

    Член Палаты представителей американского Конгресса Томас Гарретт заявил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) уверено, что Москва якобы причастна к произошедшим в 2017 году беспорядкам в Шарлоттсвилле. «Планета содрогнулась от разоблачения»: в России иронично отреагировали на обвинения в организации беспорядков в США.

    Депутат Верховной рады Украины прошлых созывов Вадим Колесниченко считает, что секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова необходимо подвергнуть обследованию в психиатрической клинике. «Нужно главврачу психиатрической клиники задавать вопросы»: экс-депутат Рады предложил обследовать Турчинова.

    Автор: Алексей Громов
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