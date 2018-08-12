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Самый зрелищный звездопад года: когда и где лучше всего наблюдать метеорный поток Персеид
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    Самый зрелищный звездопад года: когда и где лучше всего наблюдать метеорный поток Персеид

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    Августовский звездопад: когда и где лучше всего наблюдать метеорный поток Персеид

    Жителей Северного полушария ждет самый зрелищный звездопад года, «виновником» которого в августе традиционно становится метеорный поток Персеиды. Наблюдать звездный дождь можно будет на всей территории России.

    Когда будет августовский звездопад

    Персеиды появляются на небе ежегодно в период примерно с 20 июля по 20 августа. Максимальная интенсивность метеорного потока в этом году ожидается в ночь с воскресенья, 12 августа, на понедельник, 13 августа.

    Где лучше наблюдать звездопад

    Наблюдать прохождение метеоров через атмосферу Земли лучше всего в загородной местности или в парках. Специальные приборы для этого не нужны: поток частиц будет достаточно высок. По данным Международной метеорной организации, ожидается прохождение примерно сотни небесных тел в час.

    На севере России лучше всего наблюдать Персеиды с 03.00 до 04.00 по московскому времени, в южных областях — пик звездопада будет около пяти утра.

    Об удобстве наблюдения за Персеидами «позаботилась» и Луна — 11 августа естественный спутник Земли прошел фазу новолуния, так что лунный свет не будет перебивать блеск Персеид.

    Что такое Персеиды

    Персеиды — это поток крошечных частиц межпланетного вещества — метеоров, образующихся в результате прохождения Земли через шлейф кометы 109/Свифта-Туттля, открытой в 1862 году. Радиант Персеид (воображаемая точка, из которой вылетают метеоры) находится немного выше созвездия Персея. Поэтому метеорный поток получил свое название в честь этого созвездия.

    На момент вхождения в атмосферу Земли скорость метеоров достигает 59 км в секунду, что является очень высоким показателем. Оказавшись в земной атмосфере, метеоры почти мгновенно сгорают, оставляя в небе яркий след, который и создает эффект «звездопада».

    Персеиды представляют интерес и для ученых — считается, что из метеорного вещества Солнечная система состояла в момент своего формирования.

    Автор: Ольга Василенко
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