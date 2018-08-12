«В лоно матери-России»: на Украине трезво оценили риски потери государственности

Украина рискует потерять государственность, превратившись в «Малороссийскую губернию», такое заявление сделал замминистра по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По мнению Туки, это произойдет, если оппозиционные политики и «пятая колонна» проведут большинство в Верховную раду — украинский парламент.

«И все, каюк — Украины нет, а есть «Малороссийская губерния [России]», — заявил Тука в интервью изданию «Апостроф».

Откровения Георгия Туки Федеральному агентству новостей прокомментировал кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

«Если ранее Тука хотел «вернуть» Ростов-на-Дону в состав Украины, то теперь он видит, что Киев с легкостью готов потерять контроль над страной, — отметил политолог. — Видимо, работа на общенациональных должностях может и отрезвить. Тем более, что создатель сайта «Миротворец» вполне в состоянии оценить протестный потенциал людей, которые готовы изменить политический курс страны».

Конечно, из уст Туки все это звучит как очередная страшилка об «агентах Кремля», реализующих очередной «план Шатун» в преддверии президентских выборов, отметил эксперт. «План Шатун» — это неофициальное название плана организации госпереворота на Украине в ноябре 2016 года, якобы разработанного в России.

«В действительности существующая официальная оппозиция — это бывшие регионалы, которые быстро кооптировались в послемайдановскую систему управления, — продолжил Бредихин. — Чтобы они стали значимой политической, а, скорее, революционной силой, необходим поиск новых лидеров общественного мнения, местных представителей».

Однако пока этого не происходит, отметил эксперт.

«Мы уже не раз наблюдали такое: это и создание Комитета спасения Украины, и попытки создания правительства в изгнании. Пока это не работающие формулы. Хотя, учитывая, с какой скоростью правящая команда смогла не только получить власть, но и расшатать страну, установив человеконенавистническую идеологию, оппозиция вполне в состоянии примерно за год заставить действующего президента покинуть Украину. Как недавно отметил [лидер ЛДПР] Владимир Жириновский, этого времени хватило бы, чтобы вся Украина созрела для того, чтобы вернуться в лоно матери-России».

Отметим, в интервью украинским СМИ Георгий Тука также заявил, что Украина рискует потерять порты в Азовском и Черном морях якобы из-за присутствия там России. Тука не там ищет виновных, считает Бредихин.