Эксперт оценил возможность отказа от доллара при торговле нефтью

Москва, 12 августа. Экономист Дмитрий Адамидов прокомментировал заявление российского министра финансов Антона Силуанов о возможном отказе от американского доллара при международных расчетах при торговле нефтью.

Ранее Силуанов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «России-1» заявил, что американский доллар становится рисковым инструментом для международных расчетов при торговле нефтью.

Эксперт считает, что в последние несколько месяцев вопрос отказа от доллара перешел «из области теоретических разговоров к определенной практике». По его словам, это связано с позицией Вашингтона в мировой торговле, в частности и по России.

Полного отказа от американского доллара не произойдет, о чем говорит договоренность между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которая была заключена на прошедшем в июле саммите, тем не менее определенное движение в этом направлении исключать нельзя, сообщает «Экономика сегодня».

Адамидов отметил, что подобная тенденция возникла по инициативе США, так как они «разрушают международную торговлю», вводя ограничения.