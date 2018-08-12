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Эксперт оценил возможность отказа от доллара при торговле нефтью
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    Эксперт оценил возможность отказа от доллара при торговле нефтью

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    Эксперт оценил возможность отказа от доллара при торговле нефтью

    Москва, 12 августа. Экономист Дмитрий Адамидов прокомментировал заявление российского министра финансов Антона Силуанов о возможном отказе от американского доллара при международных расчетах при торговле нефтью.

    Ранее Силуанов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «России-1» заявил, что американский доллар становится рисковым инструментом для международных расчетов при торговле нефтью.

    Эксперт оценил возможность отказа от доллара при торговле нефтью

    Эксперт считает, что в последние несколько месяцев вопрос отказа от доллара перешел «из области теоретических разговоров к определенной практике». По его словам, это связано с позицией Вашингтона в мировой торговле, в частности и по России.

    Полного отказа от американского доллара не произойдет, о чем говорит договоренность между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которая была заключена на прошедшем в июле саммите, тем не менее определенное движение в этом направлении исключать нельзя, сообщает «Экономика сегодня».

    Адамидов отметил, что подобная тенденция возникла по инициативе США, так как они «разрушают международную торговлю», вводя ограничения.

    «Это [политика США] не может не вызвать ответной реакции, с чем и вызвано это заявление со стороны Силуанова», — отметил эксперт.

    Автор: Дарья Смолина
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