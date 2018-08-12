Меню
Политика
«Тест на дураков»: заявление Садальского о Вайкуле и Крыме возмутило украинцев
Общество
Паука-осу родом из южных широт обнаружили в Калининградской области
Следующая новость
Загрузка...

    «Тест на дураков»: заявление Садальского о Вайкуле и Крыме возмутило украинцев

    448

    «Тест на дураков»: заявление Садальского о Вайкуле и Крыме возмутило украинцев

    Москва, 12 августа. Заявление известного российского актера Станислава Садальского, который раскритиковал певицу Лайму Вайкуле за отказ выступать в Крыму, вызвало реакцию в соцсетях.

    «Станислав Юрьевич, браво! Хороший тест на дураков», — пишет пользователь Achukhlantsev19.

    «Тест на дураков»: заявление Садальского о Вайкуле и Крыме возмутило украинцев

    Жителей Украины пост Садальского, в котором он заявил, что больше не собирается приезжать в эту страну,  по-настоящему возмутил.

    «Я был на вашем спектакле в Харькове. Вас хорошо встретили, был полный зал и вас не хотели отпускать со сцены! Но после таких слов, что вы написали, я бесплатно не пойду на ваш спектакль!» — заявил slavickasianov.

    «Жаль, что творческим людям приходится заниматься политическими обидками», — добавил пользователь gotliblora.

    «Украина отлично себя чувствует и без таких актеров, талант которых очень сомнителен», — отмечает karen23kikotilla.

    Напомним, что ранее Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет выступать в Крым. Садальский, комментируя решение певицы, заявил, что не поедет на Украину, «пока там обижают русских».

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.