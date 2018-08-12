«Тест на дураков»: заявление Садальского о Вайкуле и Крыме возмутило украинцев

Москва, 12 августа. Заявление известного российского актера Станислава Садальского, который раскритиковал певицу Лайму Вайкуле за отказ выступать в Крыму, вызвало реакцию в соцсетях.

«Станислав Юрьевич, браво! Хороший тест на дураков», — пишет пользователь Achukhlantsev19.

Жителей Украины пост Садальского, в котором он заявил, что больше не собирается приезжать в эту страну, по-настоящему возмутил.

«Я был на вашем спектакле в Харькове. Вас хорошо встретили, был полный зал и вас не хотели отпускать со сцены! Но после таких слов, что вы написали, я бесплатно не пойду на ваш спектакль!» — заявил slavickasianov.

«Жаль, что творческим людям приходится заниматься политическими обидками», — добавил пользователь gotliblora. «Украина отлично себя чувствует и без таких актеров, талант которых очень сомнителен», — отмечает karen23kikotilla.

Напомним, что ранее Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет выступать в Крым. Садальский, комментируя решение певицы, заявил, что не поедет на Украину, «пока там обижают русских».