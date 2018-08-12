Сирия: мощный взрыв прогремел в Идлибе, десятки погибших

Антакья, 12 августа. Мощный взрыв прогремел на складе с оружием в деревне Сармада в провинции Идлиб на северо-западе Сирийской Арабской Республики. По предварительным данным, жертвами случившегося стали 36 человек, более 40 были госпитализированы с различными ранениями.

Склад располагался на нижнем этаже жилого дома. Его хозяином является торговец оружием Абу Язину аль-Хомси. Взрыв привел к полному обрушению здания.

В настоящее время устанавливается причина произошедшего, передает РИА Новости.

Напомним, 25 июля смертник совершил террористический акт в районе рынка сирийского города Эс-Сувейда. В результате взрыва погибли 38 человек, еще 30 получили ранения.