Эрдоган пообещал принять меры в ответ на повышение США пошлин на алюминий

Анкара, 12 августа. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение Вашингтона повысить пошлины на металл и алюминий. Он заявил, что Анкара готова принять ответные меры.

Эрдоган находится с рабочим визитом в турецком городе Трабзон, передает канал A Haber. Президент Турции назвал происходящее экономической войной.

«То, чего не удалось добиться при помощи провокаций и переворота, теперь они пытаются осуществить финансами, это называется экономическая война», — сказал он.

Анкара поняла игру американцев, власти готовы принять ответные меры, подчеркнул Эрдоган. Турецкий лидер пообещал найти «другие способы» повлиять на США. Накануне Эрдоган пригрозил Вашингтону, что Турция найдет новых союзников, если американские власти не будут уважать решения Анкары.