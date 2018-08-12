Сирия, 12 августа. Войска САР, прикрываемые ВКС РФ, отрезали остатки бандгрупп ИГ1 в Эс-Сувейде от базы США «Ат-Танф». Курды казнили через расстрел двух боевиков ССА** в кантоне Африн. Отряды SDF**** потеряли нескольких радикалов ранеными в результате подрыва на СВУ ИГИЛ1 в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: с помощью ВКС РФ смогли отрезать остатки отрядов ИГ в Эс-Сувейде от базы США «Ат-Танф» и зачистить район на границе с провинцией Дамаск; обеспечили условия для возобновления движения по трассе Даръа – Музейриб.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла двух своих боевиков, казненных радикалами YPG в кантоне Африн; готова перебросить часть своих отрядов с севера Алеппо в Идлиб для помощи джихадистам в противостоянии войскам САР.

Курды: потеряли нескольких бойцов ранеными в результате подрыва на СВУ террористов ИГИЛ на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: сбросила еще одну партию листовок жителям Ас-Сусы, заявив о своем намерении занять населенный пункт.

Провинция Алеппо

Бойцы «спящих ячеек» Отрядов народной самообороны (YPG), которые продолжают антитурецкую операцию «Гнев оливок» в кантоне Африн на северо-западе провинции Алеппо, казнили двух боевиков союзных Анкаре бандгрупп Сирийской свободной армии (ССА) через расстрел. Курдский источник выложил на своей странице в Twitter (@AfarinMamosta) видеозапись, на которой запечатлены тела убитых радикалов.

Протурецкие исламистские группировки, действующие на севере провинции Алеппо, заявили о своем намерении объединиться с формированиями так называемой вооруженной оппозиции, базирующимися в районах «Большого Идлиба», в целях совместного противостояния Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщил оппозиционный канал Jisr TV.

Провинция Дейр-эз-Зор

Несколько радикалов Демократических сил Сирии (SDF) получили тяжелые ранения при подрыве военной автомашины курдов на самодельном взрывном устройстве недалеко от деревни Аль-Шанан на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает Twitter-канал (@RadioAlKul). Предполагается, что придорожная бомба была установлена террористами «Исламского государства»1, деятельность которых по-прежнему регулярно фиксируется на данном направлении.

Тем временем авиация международной коалиции, возглавляемой США, сбросила еще одну партию листовок жителям населенного пункта Ас-Суса, находящегося к юго-востоку от Дейр-эз-Зора на левом берегу реки Евфрат, передает новостной ресурс в Twitter Sound and Picture. В послании Соединенные Штаты и их союзники, намеревающиеся занять данные территории, призвали жителей покинуть город, до сих пор удерживаемый боевиками ИГИЛ. При этом стоит отметить, что ранее ВВС коалиции уже неоднократно наносили авиаудары по Ас-Сусе, в результате чего были ранены и убиты несколько гражданских лиц.

Провинция Даръа

Местные власти открыли движение по дороге, связывающей Даръа с городом Музейриб, для гражданского транспорта, сообщает в сети Twitter (@AllyOfTruth) военный источник. Недавно инженерные подразделения войск САР завершили работу на этом участке к северо-западу от административного центра провинции. Освобожденные от боевиков территории были полностью очищены от СВУ, мин и других следов присутствия джихадистов. Напомним, юго-западные районы арабской республики вернулись под управление официального Дамаска в середине этого лета после успешной операции САА и ВКС РФ. При этом значительная часть территорий на этом направлений перешла под контроль правительственных войск по итогам переговоров, инициированных российским Центром по примирению враждующих сторон.

Провинция Идлиб

Оружейный склад в Сармаде, на котором сегодня прогремел крупный взрыв, принадлежал известному контрабандисту Абу Язану Аль-Хомси, занимающемуся незаконной покупкой и продажей вооружений и патронов на черном рынке. Эти данные опубликовал на своей странице в Twitter (@Nawaroliver) турецкий источник. Он также отметил, что Аль-Хомси много сотрудничал с боевиками различных исламистских группировок, действующих в провинции Идлиб и на окраинах соседних регионов. Напомним, в результате взрыва в городе на севере от административного центра был полностью разрушен многоквартирный дом, которые населяли преимущественно члены «Джебхат Фатх аш-Шам»1*** и их семьи, прибывшие в Идлиб из района Растанского котла.

Провинция Эс-Сувейда

Сирийские войска продолжают продвигаться в борьбе с остатками террористических формирований ИГИЛ в Северо-восточной Эс-Сувейде. Согласно информации источника в соцсети Twitter (@Sohayb_Masri1), бойцы САА, прикрываемые боевой авиацией РФ, полностью зачистили район Кабр Шейх Хусейн, находящийся в глубине пустыни на границе с соседней провинцией Дамаск.

Между тем новостной канал в Twitter (@SyriaWar2) передает, что правительственная армия САР заняла важный участок трассы в районе между населенными пунктами Аз-Зульф и Рахба. Отмечается, что таким способом военнослужащие САА перерезали важнейший путь снабжения террористов ИГ, соединявший их с американской военной базой вблизи Ат-Танфа. Именно оттуда, как считают многие местные активисты, идет поддержка «спящих ячеек» боевиков в Эс-Сувейде.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)