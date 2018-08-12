На Украине объяснили закрытие КПП на границе с Крымом

Киев, 12 августа. Восстановление базы данных украинской таможни стало причиной затруднения пропуска транспортных средств через КПП «Каланчак» на границе с Крымом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы Украины.

Как сказано в сообщении ведомства в социальной сети Facebook, пешеходы оформляются в установленном порядке. Отмечается, что перебои в оформлении транспортных средств фиксируются из-за работ по восстановлению базы данных украинской таможни.

Украинские пограничники указывают на то, что сейчас принимаются меры по перенаправлению транспортных средств на другие пункты пропуска с Крымом. В свою очередь, в ведомстве отметили, что на пункте пропуска со стороны Крыма якобы отсутствует электроснабжение, именно по этой причине там не пропускают ни автомобили, ни пешеходов.

Напомним, ранее глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что украинские власти работают против своих граждан, когда пытаются ограничить проезд на полуостров.