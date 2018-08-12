«Пытаются остановить своих граждан»: в Крыму объяснили закрытие пункта пропуска на Украине

Симферополь, 12 августа. Украинские власти работают против своих граждан, когда пытаются ограничить проезд в Крым. Об этом в воскресенье заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

«Они пытаются остановить не граждан России, не крымчан. Они пытаются остановить своих граждан, это направлено против граждан Украины. Они вынуждены идти на эти меры, чтобы как можно меньше граждан Украины понимали, что происходит в Крыму на самом деле», — пояснил он ТАСС.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что украинские таможенники приостановили пропуск людей и автомобилей через границу в Крым на одном из пропускных пунктов на четыре часа. Речь идет об украинском пункте пропуска «Каланчак», который расположен напротив российского пункта «Армянск». В результате на границе образовалась пробка из более чем 50 машин на выезде из Крыма.