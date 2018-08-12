В Польше рассказали о поставках угля из Донбасса в обход Украины

Киев, 12 августа. Уголь Донбасса тоннами везут в ЕС через Польшу, пишет киевский журнал «Новое время». По данным издания, в европейские страны доставили около 100 тысяч тонн антрацита на сумму в 10 млн долларов.

Журнал сослался на расследование польского журналиста Михаила Потоцкого, который последние три года занимается изучением поставок угля в Европу с неподконтрольной Киеву территории. Потоцкий утверждает, что уголь вывозится, несмотря на блокаду ДНР и ЛНР.

Оформленный как российский, уголь попадает в Белоруссию, а оттуда направляется в Польшу. Отмечается, что в 2018 году на территорию Польши доставлено около 40–50 тысяч тонн угля, его стоимость — 4–5 млн. долларов.

«Это наглая, но эффективная схема», — возмутился журналист.

Потоцкий добавляет, что далее энергосырье следует в Австрию, Италию, Чехию. По данным источника на украинском энергетическом рынке, из Донбасса каждый месяц вывозят порядка 500 тысяч тонн антрацита. Он идет в Румынию и Турцию.

Еще одна польская журналистка Каролина Баца-Погожельская возмутилась тем, что власти ЕС предпочитают не замечать движение угля из Донбасса. При этом ЕК затягивает рассмотрение запроса евродепутата Леха Валенсы о приостановке поставок угля из ДНР и ЛНР.

Глава ДНР Александр Захарченко заявил ранее, что перед властями республики стоит задача не только полностью восстановить разрушенное при Украине производство, но и развивать новые отрасли промышленности. Он отметил, что в текущем году будет открыто 18 новых лав. Это подтверждает прибыльность угольной промышленности.