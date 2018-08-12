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Украина
«Малороссийская губерния вместо Украины»: в Киеве опасаются потери государственности
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    «Малороссийская губерния вместо Украины»: в Киеве опасаются потери государственности

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    «Малороссийская губерния вместо Украины»: в Киеве опасаются потери государственности

    Киев, 12 августа. Украина вполне может потерять свою государственность в случае обострения политического кризиса, считает замминистра по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

    Он опасается, что это произойдет не в результате военных действий, а в случае прихода к власти украинской оппозиции. Речь идет о главе партии «За жизнь» Вадиме Рабиновиче, сооснователе политической организации Евгении Мураеве и главе «Оппозиционного блока» Юрии Бойко.

    «У нас есть реальная угроза потерять государственность, и тоже не обязательно военным путем. Достаточно Рабиновичу и Мураеву, Бойко и остальной этой пятой колонне провести большинство в парламент — и все, каюк, Украины нет, а есть Малороссийская губерния», — отметил Тука в интервью украинским СМИ.

    Ранее чиновник заявлял, что на Украине рассматривают сценарий военного противостояния с Россией в Азовском море. В то же время он признал, что у страны нет для этого возможностей, а Москва имеет полное право досматривать украинские корабли.

    Автор: Антон Соколов
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