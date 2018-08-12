«Малороссийская губерния вместо Украины»: в Киеве опасаются потери государственности

Киев, 12 августа. Украина вполне может потерять свою государственность в случае обострения политического кризиса, считает замминистра по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он опасается, что это произойдет не в результате военных действий, а в случае прихода к власти украинской оппозиции. Речь идет о главе партии «За жизнь» Вадиме Рабиновиче, сооснователе политической организации Евгении Мураеве и главе «Оппозиционного блока» Юрии Бойко.

«У нас есть реальная угроза потерять государственность, и тоже не обязательно военным путем. Достаточно Рабиновичу и Мураеву, Бойко и остальной этой пятой колонне провести большинство в парламент — и все, каюк, Украины нет, а есть Малороссийская губерния», — отметил Тука в интервью украинским СМИ.

Ранее чиновник заявлял, что на Украине рассматривают сценарий военного противостояния с Россией в Азовском море. В то же время он признал, что у страны нет для этого возможностей, а Москва имеет полное право досматривать украинские корабли.